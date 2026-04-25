Az már korábban biztossá vált, hogy Mohamed Szalah a nyáron távozik a Liverpooltól, ezért a szurkolóknak alaposan ki kell élvezniük minden egyes pillanatot, amikor még a pályán láthatják a klublegendát. A Crystal Palace ellen 3-1-re megnyert mérkőzésen azonban aggaszó dolog történt, Szalah a combjához kapott, és az 59. percben le kellett cserélni.
Ez volt Mohamed Szalah utolsó meccse a Liverpoolban?
A 33 éves klasszis bal hátsó combizma sérült meg, ezért Jeremie Frimpong váltotta őt a második félidőben. Az ilyen típusú sérülések általában több hét alatt jönnek rendbe, és a szezonból már csak egy hónap van hátra, ezért felmerült annak a veszélye, hogy a szurkolók a Palace ellen láthattak utoljára Liverpool-mezben a kedvencüket. Arne Slot vezetőedző sem tudott jó hírekkel szolgálni a mérkőzés után Szalah állapotával kapcsolatban. „Újabb győzelem és újabb sérülés. Ez jellemzi az egész szezonunkat.
Még korai lenne bármit is kijelenteni, de mindannyian ismerjük Mo-t, és tudjuk, milyen borzasztó számára így lejönni a pályáról. Az, hogy le kellett cserélni, már önmagában is sokat elárul,
de meg kell várnunk, hogy pontosan milyen súlyos a sérülése” – nyilatkozta a Liverpool holland edzője.
A Liverpoolnak már csak négy mérkőzése van hátra a szezonból, és egy combizom-sérülés miatt Szalah akár több mint egy hónapra is kidőlhet, így előfordulhat, hogy csalódást keltő körülmények között távozik majd a klubtól.
Nem ez az első alkalom, hogy Szalah-nak problámája támadt a bal combjával: a 33 éves játékos 2024 januárjában, az egyiptomi válogatottban combizom-szakadást szenvedett, majd nem sokkal később ennek kiújulása miatt ismét hosszabb ideig kényszerült pihenőre.
- Kapcsolódó cikkek