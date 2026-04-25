Az már korábban biztossá vált, hogy Mohamed Szalah a nyáron távozik a Liverpooltól, ezért a szurkolóknak alaposan ki kell élvezniük minden egyes pillanatot, amikor még a pályán láthatják a klublegendát. A Crystal Palace ellen 3-1-re megnyert mérkőzésen azonban aggaszó dolog történt, Szalah a combjához kapott, és az 59. percben le kellett cserélni.

Mohamed Szalah nem játszotta végig a Liverpool-Crystal Palace meccset

Ez volt Mohamed Szalah utolsó meccse a Liverpoolban?

A 33 éves klasszis bal hátsó combizma sérült meg, ezért Jeremie Frimpong váltotta őt a második félidőben. Az ilyen típusú sérülések általában több hét alatt jönnek rendbe, és a szezonból már csak egy hónap van hátra, ezért felmerült annak a veszélye, hogy a szurkolók a Palace ellen láthattak utoljára Liverpool-mezben a kedvencüket. Arne Slot vezetőedző sem tudott jó hírekkel szolgálni a mérkőzés után Szalah állapotával kapcsolatban. „Újabb győzelem és újabb sérülés. Ez jellemzi az egész szezonunkat.

Még korai lenne bármit is kijelenteni, de mindannyian ismerjük Mo-t, és tudjuk, milyen borzasztó számára így lejönni a pályáról. Az, hogy le kellett cserélni, már önmagában is sokat elárul,

de meg kell várnunk, hogy pontosan milyen súlyos a sérülése” – nyilatkozta a Liverpool holland edzője.

🚨🗣️ Arne Slot on Salah's injury: "Another win and another injury. It's the story of our season. It's too early to say but we all know Mo and how hard it is for him to leave the pitch." pic.twitter.com/ETrWvReab9 — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) April 25, 2026

A Liverpoolnak már csak négy mérkőzése van hátra a szezonból, és egy combizom-sérülés miatt Szalah akár több mint egy hónapra is kidőlhet, így előfordulhat, hogy csalódást keltő körülmények között távozik majd a klubtól.

Nem ez az első alkalom, hogy Szalah-nak problámája támadt a bal combjával: a 33 éves játékos 2024 januárjában, az egyiptomi válogatottban combizom-szakadást szenvedett, majd nem sokkal később ennek kiújulása miatt ismét hosszabb ideig kényszerült pihenőre.