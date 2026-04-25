Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Orbán Viktor visszaadta parlamenti mandátumát, újjászervezi a pártot

Olvasta?

Macron kapott egy akkora sallert, hogy eltűnt a radarról

Link másolása
Vágólapra másolva!
A Liverpool 3-1-re nyert a Crystal Palace ellen a Premier League-ben. Mohamed Szalah-t a második félidő elején sérülés miatt le kellett cserélni, a szurkolók pedig aggódni kezdtek, és Arne Slot sem tudott megnyugtató hírekkel szolgálni.

Az már korábban biztossá vált, hogy Mohamed Szalah a nyáron távozik a Liverpooltól, ezért a szurkolóknak alaposan ki kell élvezniük minden egyes pillanatot, amikor még a pályán láthatják a klublegendát. A Crystal Palace ellen 3-1-re megnyert mérkőzésen azonban aggaszó dolog történt, Szalah a combjához kapott, és az 59. percben le kellett cserélni.

Mohamed Szalah nem játszotta végig a Liverpool-Crystal Palace meccset 
Fotó: PAUL ELLIS / AFP

Ez volt Mohamed Szalah utolsó meccse a Liverpoolban?

A 33 éves klasszis bal hátsó combizma sérült meg, ezért Jeremie Frimpong váltotta őt a második félidőben. Az ilyen típusú sérülések általában több hét alatt jönnek rendbe, és a szezonból már csak egy hónap van hátra, ezért felmerült annak a veszélye, hogy a szurkolók a Palace ellen láthattak utoljára Liverpool-mezben a kedvencüket. Arne Slot vezetőedző sem tudott jó hírekkel szolgálni a mérkőzés után Szalah állapotával kapcsolatban. „Újabb győzelem és újabb sérülés. Ez jellemzi az egész szezonunkat. 

Még korai lenne bármit is kijelenteni, de mindannyian ismerjük Mo-t, és tudjuk, milyen borzasztó számára így lejönni a pályáról. Az, hogy le kellett cserélni, már önmagában is sokat elárul, 

de meg kell várnunk, hogy pontosan milyen súlyos a sérülése” – nyilatkozta a Liverpool holland edzője.

A Liverpoolnak már csak négy mérkőzése van hátra a szezonból, és egy combizom-sérülés miatt Szalah akár több mint egy hónapra is kidőlhet, így előfordulhat, hogy csalódást keltő körülmények között távozik majd a klubtól.

Nem ez az első alkalom, hogy Szalah-nak problámája támadt a bal combjával: a 33 éves játékos 2024 januárjában, az egyiptomi válogatottban combizom-szakadást szenvedett, majd nem sokkal később ennek kiújulása miatt ismét hosszabb ideig kényszerült pihenőre.

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!