Mohamed Szalah nemrégiben tette hivatalossá, hogy a 2025-2026-os szezon végén véglegesen elhagyja a Liverpoolt, amelyet 2017-es érkezése óta erősített. Az egyiptomi klasszis brutális idényt hozott le tavaly, a nyár után viszont visszaesett a teljesítménye, és rengeteg kritikát is kap a szurkolóktól, újságíróktól.

Mohamed Szalah Bajnokok Ligáját nyert a Liverpoolnál

Fotó: IBRAHIM EZZAT / NurPhoto

Mohamed Szalah, mint drámakirály?

Troy Deeney, akinek Leicester City ellen lőtt góljára legendás pillanatként emlékszik vissza a futballvilág, a The Sun című brit lapnál fogalmazott meg egy véleménycikket, amely Mohamed Szalah státuszát támadja. A Watford korábbi erőssége szerint az egyiptomi képességei kivételesek, ám ez önmagában kevés, ha a viselkedése bomlasztja az öltözőt.

Azt gondolod, hogy Arne Slot a felelős a Liverpool problémáiért? Elég egy pillantást vetni az önző Mohamed Szalahra, és rögtön más képet kapunk

− kezdődik Deeney véleménycikke. „A 33 éves liverpooli szélső az egyik legnagyobb drámakirálynő, akivel valaha találkoztam. Semmi személyes nincs ebben, de ha megnézzük, hogy a viselkedéséhez képest mennyi elismerést kap ebben a szezonban, az egyszerűen felháborító.”

A 37 éves visszavonult futballista úgy gondolja, hogy Szalah csakis önmagáért játszik, ezért a Liverpool legendái közé túlzás lenne besorolni. Deeney számára a vezetői attitűd, a felelősségvállalás és az önzetlenség jelenti a legenda státuszt, ezeket pedig nem találja meg az egyiptomiban.

Jürgen Klopp és Mohamed Szalah nagy sikereket értek el együtt

Fotó: ISABELLA BONOTTO / AFP

Fontosnak tartja a pályán kívüli viselkedést is, Virgil van Dijk szerepvállalását jó példaként hozta fel, míg szerinte Szalah elbújik a nyilvánosság elől, amikor nem megy neki a játék. Deeney-nek az egyiptomi támadó korábbi konfliktusai sem tetszenek, példának hozta fel az Arne Slot irányába tett megjegyzéseit, valamint azt az esetet, amikor a becserélése során Jürgen Kloppal balhézott össze az oldalvonalnál.

A német szakember véleménye ezért is lehet érdekes, hiszen úgy fogalmazott korábbi játékosáról, hogy a Liverpool valaha volt egyik legnagyobbika, ami pedig a számokat illeti, abba nagyon nehéz lenne belekötni.

Szalah még nem zárta le liverpooli karrierjét, de eddig 436 tétmérkőzésen 255 alkalommal volt eredményes, ezek mellett pedig 122 gólpasszt is kiosztott.

2017-es érkezése óta négyszer lett a Premier League gólkirálya, két alkalommal meg is nyerte az angol élvonalat, míg a Bajnokok Ligájában a 2018-2019-es szezon végén emelhette magasba a serleget.