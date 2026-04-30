A Premier League-címvédő együttes egyiptomi jobbszélsője a klub tájékoztatása szerint játékra kész állapotban van, sérülése pedig enyhébbnek bizonyult a vártnál. Mohamed Szalah a Crystal Palace elleni, 3-1-re megnyert mérkőzésen sérült meg, amikor combhajlító problémák miatt a 60. percben lecserélték. Az első diagnózis alapján akár egy hónapot is kihagyhatott volna, így sokáig kérdéses volt, hogy még pályára lép-e ebben a szezonban.

Szoboszlai Dominik is örülhet, Mohamed Szalah újra bevethető

Fotó: PAUL ELLIS / AFP

Mohamed Szalah visszatérése kulcsfontosságú lehet

A 33 éves támadó nemcsak a Liverpool egyik vezére, hanem a liga egyik legmeghatározóbb játékosa is: gyorsasága, helyzetfelismerése és rutinja a nagy rangadókon különösen értékes. Visszatérése ráadásul pikáns időzítésű, hiszen a Manchester United elleni összecsapásokon pályafutása során kifejezetten eredményes volt. Minden sorozatot figyelembe véve

18 mérkőzésen 16 gólt és 6 gólpasszt jegyez ellenük, a Premier League-ben pedig 16 meccsen 13 találatnál és 6 asszisztnál jár.

Búcsúszezon és rekordközeli számok

Szalah már korábban bejelentette, hogy kilenc idény után a nyáron elhagyja a klubot, így a hátralévő mérkőzések egyben búcsúfellépések is lehetnek számára az Anfield közönsége előtt. A klub történetének harmadik legeredményesebb játékosaként már így is legendának számít, de minden további gólja tovább erősíti ezt a státuszt. Ebben az idényben eddig 12 gólt szerzett és 9 gólpasszt adott.

Sűrű program és világbajnoki kilátások

A Liverpoolra még négy bajnoki vár májusban, köztük a Chelsea és az Aston Villa elleni rangadók, amelyek döntőek lehetnek a végső helyezések szempontjából. Eközben Szalah számára a nyári világbajnokság is fontos cél: az egyiptomi válogatott Belgiummal, Új-Zélanddal és Iránnal került egy csoportba, ahol reális esélyük lehet a továbbjutásra.