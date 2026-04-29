Az angol Premier League 34. fordulójában a Szoboszlai Dominiket, Kerkez Milost és Pécsi Ármint foglalkoztató Liverpool hosszú idő után az Anfielden győzte le a Crystal Palace-t, egy végletekig izgalmas mérkőzésen. Mohamed Szalah kezdőként lépett pályára, azonban a második félidő elején le kellett cserélni, most pedig az is kiderült, hogy mennyire súlyos a sérülése.

Ennyi volt Mohamed Szalah idénye?

Az egyiptomi sztárral kapcsolatban rengeteg rémhír látott napvilágot, miszerint többet már pályára sem léphet a Liverpoolnál, sőt egyesek attól is tartottak, hogy a világbajnokságon sem lehet majd ott. A Vörösök szerda délután jelentették be, hogy a liverpooli legenda izomsérülést szenvedett, s minden bizonnyal a mostani szezon utolsó mérkőzéseire visszatérhet.

A Liverpool megerősíti, hogy Mohamed Szalah még pályára léphet a szezon vége előtt. A vizsgálatok kimutatták, hogy egy kisebb izomsérülésről van szó, de várhatóan még a távozása előtt visszatérhet a pályára”

− olvasható a liverpooli klubhonlapon.

Liverpool FC can confirm Mohamed Salah is expected to be available to play again before the end of this season ℹ️ — Liverpool FC (@LFC) April 29, 2026

A Liverpool még négy mérkőzést játszik a 2025-2026-os szezonban, ebből kettőt az Anfielden, ráadásul az utolsó fordulóban is hazai közönsége előtt lép pályára. Ha minden a tervek szerint alakul, akkor Szalah a Brentford elleni bajnokival zárja le tartalmas liverpooli karrierjét.