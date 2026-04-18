Nagyon fontos győzelmet aratott az MTK: a kék-fehérek már csak akkor kerülhetnek kiesési bajba, ha a Diósgyőr mind a négy hátralévő bajnokiját megnyeri. A Kisvárda az egyetlen csapat, amelyet az MTK Budapest mindháromszor legyőzött ebben az idényben.

Németh volt az MTK Budapest nyerőembere

A visszafogott kezdést követően Ilja Popovic, a Kisvárda kapusa fél percen belül négy védéssel mentette meg csapatát, hogy hátrányba kerüljön. A folytatásban is inkább a hazaiak támadtak, és többször eljutottak a vendégek tizenhatosán belülre, mígnem a 24. percben Átrok Zalán megszerezte a vezetést. A kék-fehérek rengeteg labdát szereztek a középpályán, és akárcsak a gól előtt, később is inkább a jobb szélről érkeztek a beadások.

Szünet után tovább esett a színvonal és az iram, a két kapu a 72. percig nem forgott veszélyben, ekkor azonban Molnár Ádin lapos csavarásánál megint Popovic védett nagyot. A játékrész második felében a cseréknek köszönhetően a vendégek elkezdtek bátrabban támadni, olykor mezőnyfölényben is futballoztak, de a legnagyobb helyzet Jurek Gábor előtt adódott. Az MTK csatárának lövése után azonban a labda Popovic sarkáról a jobb kapufa tövére, majd az alapvonalon túlra pattant. Három perccel később aztán Németh Krisztián megszerezte csapata második gólját, s bár Aleksandar Jovicic a ráadásban szépített, az MTK nagyon fontos három pontot szerzett.

Fizz Liga, 30. forduló:

MTK Budapest-Kisvárda Master Good 2-1 (1-0)

Új Hidegkuti Nándor Stadion, 2497 néző, v.: Zierkelbach

gólszerzők: Átrok (24.), Németh K. (89.), illetve Jovicic (91.)

sárga lap: Kata (37.), illetve Chlumecky (66.)

MTK Budapest:

Hegyi - Armalas, Beriasvili, Kádár, Kovács P. - Zeljkovic, Kata - Molnár Á. (Vitályos, 76.), Németh H. (Plsek, 71.), Átrok (Németh K., 64.) - Kerezsi (Jurek, 64.)

Kisvárda Master Good:

Popovic - Cipetic, Radmanovac, Oláh, Chlumecky (Jovicic, 69.) - Matanovic, Melnik, Popoola (Szőr, 63.), Szikszai (Balogun, 69.) - Jordanov (Novothny, a szünetben), Bíró B. (Molnár G., 76.)