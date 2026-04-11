Helyzet nélkül telt el az első játékrész, csupán egy-egy gyengébb távoli lövés adott munkát a két kapusnak. Egyébiránt a középpályán viszonylag gyorsan, sok rövid passzal futballozott mindkét együttes, de a harmadik-negyedik átadás után rendre az ellenfélhez került a labda. A szünet előtti percekben az MLSZ által megbüntetett Zalaegerszeg ritmust váltott, de az MTK kapujáig így sem jutott el. A vendégek enyhe mezőnyfölényben játszottak, a hazaiak pedig elvétve gyors ellentámadásokkal próbálkoztak, szintén eredménytelenül.

Nagy lépést tett a bennmaradásért az MTK

Menekül az MTK, megvan az NB I első kiesője

Fordulás után az első MTK-támadás végén Kerezsi Zalán megszerezte a vezetést, a hátrányba került ZTE pedig hirtelen magasabb sebességi fokozatba kapcsolt. Mivel azonban a hazai védelem betömörült a kapuja előterébe, helyzetet továbbra sem alakítottak ki a vendégek. Nem úgy a fővárosi kék-fehérek, akik Kerezsi újabb találatával eldöntötték a mérkőzést. A végeredményt Jurek Gábor állította be a 90. percben.

Győzelmével az MTK hét pontra eltávolodott az utolsó előtti, kiesést jelentő helyen álló Diósgyőrtől, illetve az is eldőlt, hogy a sereghajtó Kazincbarcika a hátralévő négy forduló eredményeitől függetlenül az idény végén búcsúzik az NB I-től.

A fővárosi együttes két döntetlen és négy vereség után nyert újra pályaválasztóként. A zalaiak november eleje után kaptak ki először idegenben, négy győzelem és három döntetlen volt a mérlegük.

Fizz Liga, 29. forduló:

MTK Budapest-Zalaegerszegi TE FC 3-0 (0-0)

Új Hidegkuti Nándor Stadion, 2928 néző. v.: Csonka B.

gólszerzők: Kerezsi (50., 64.), Jurek (90.) sárga lap: Armalas (68.)