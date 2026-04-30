Sokk a fronton: Putyin üzent, és nem finomkodott

Merz megszólalt: „Beláthatatlan következmények jöhetnek"

A válogatott Bárány Donát meghosszabbította szerződését a Debrecen élvonalbeli labdarúgócsapatánál. A DVSC támadója a céljai kapcsán arról is beszélt klubjának, hogy az NB I után hol képzeli el a karrierjét.

Bár januárban Bárány Donát menedzsere, Filipovics Vladan még arról beszélt, hogy a magyar válogatott futballista elsődleges célja, hogy a télen eligazoljon a labdarúgó NB I-ben szereplő Debreceni VSC-től, végül maradt, sőt most a lejáró szerződését is meghosszabbította. 

A magyar válogatott Bárány Donát marad az NB I-ben szereplő Debrecennél
Fotó: Katona Tibor / MTI Fotószerkesztõség

Angliába vágyik Bárány Donát, de egyelőre marad az NB I-ben

A DVSC csütörtökön a hivatalos honlapján közölte, hogy a 25 éves, saját nevelésű csatár új megállapodása 2029 nyaráig szól.

Bárány az előző idényben második lett az NB I góllövőlistáján, a mostani szezonban a sérüléséig 12 alkalommal talált be. Eddig 106 élvonalbeli mérkőzésen lépett pályára a DVSC színeiben, ezeken 38 gólt és 16 gólpasszt jegyzett.

Báránynak a magyar-görög barátságos mérkőzésen - az ellenfél védőjével összerúgva - olyan szerencsétlenül fordult alá a bokája, hogy nem tudta folytatni a játékot. Czipri Mátyás osztályvezető főorvos a Sportkórház közösségi oldalán elmondta: a műtét során súlyos, kombinált esetet kellett megoldaniuk, ugyanis a boka külső és belső oldali szalagrendszere is megsérült, ami instabillá tette a testrészt. A műtétre azért volt szükség, mert így jobbak az esélyek a teljes felépülésre, és valamelyest gyorsabb is lehet a sportba való visszatérés. Hozzátette: a gyógyulás esélyei jók, 3-6 hónapra teszik az idejét.

„Most a legfontosabbnak azt tartom, hogy a felgyógyulásom után a saját csapatomban teljesítsek jól. Aztán jó lenne Angliában játszani. Mindent szép sorban!” – mondta a szerződéshosszabbítás során a csatár, aki a sportgazdaságtan területén diplomát is szerzett a Debreceni Egyetemen.

