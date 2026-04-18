A második helyezett Budapest Honvéd 2-1-re győzött közvetlen riválisa, a negyedik Mezőkövesd vendégeként a labdarúgó NB II 26. fordulójának szombat délutáni nyitómérkőzésén. A Honvéd ezzel a győzelemmel óriási lépést tett az NB I-be való visszajutás felé.

A Magyar Kupában elődöntős kispestiek a sikerükkel hatalmas lépést tettek az NB I-be való visszajutás felé, ugyanis 12 pontra növelték előnyüket a mezőkövesdiekkel szemben, akik öttel kevesebb győzelmük miatt már nem is tudnak a fővárosi csapat elé kerülni. 

A Budapest Honvéd gyakorlatilag visszajutott az NB I-be
A Honvéd egy hajszálnyira az NB I-be való visszajutástól

Ez azt jelenti, hogy a listavezető Vasast és a második helyen álló Budapest Honvédot kizárólag a harmadik Kecskemétnek van esélye megelőzni az élvonalért folytatott versenyfutásban.

A piros feketék győztes találatát Csontos Dominik lőtte büntetőből a 89. percben.

A listavezető Vasas egyébként hétfőn este biztosíthatja be a feljutását. Az angyalföldi csapatnak ehhez a 12. helyen álló BVSC-Zugló együttesét kell legyőzni az Illovszky Rudolf Stadionba. 

Merkantil Bank Liga NB II, 26. forduló:
Mezőkövesd Zsóry FC-Budapest Honvéd FC 1-2 (0-0)
gólszerzők: Varjas (69.), illetve Nyers (49.), Csontos (89., 11-esből)

 

