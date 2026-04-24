A Fizz Liga 31. fordulójának pénteki nyitómeccsén a Kazincbarcika az MTK csapatát fogadta Miskolcon, a DVTK Stadionban. A vendégek játszottak veszélyesebben, de az NB I-es alsóházi összecsapáson nem láthattak gólt a nézők.

Négy meccs után szerzett újra pontot a Kazincbarcika az NB I-ben

Fotó: Facebook_Kolorcity Kazincbarcika Sport Club

Pályaválasztóként a Kazincbarcika sorozatban hét vereség után szerzett újra pontot, de 280 perce nem ért el gólt. Az MTK Budapest az egyetlen csapat a mezőnyben, amely három mérkőzésen egyszer sem győzött a Kazincbarcika ellen, a pénteki döntetlen mellett kétszer kikapott tőle ebben az idényben.

Különösebb tét nélkül lépett pályára mindkét csapat, mivel a sereghajtó Kazincbarcika az idény végén búcsúzik az élvonaltól, míg az MTK már biztosította helyét az NB I következő idényének mezőnyében, most tavasszal pedig legfeljebb a hatodik helyig léphet előre. A két csapat gyengére sikerült szezonjának megfelelően unalmasan csordogált a mérkőzés, az első félidőben a hazaiak részéről Deutsch László és Könyves Norbert lövése, míg a vendégektől Németh Hunor szabadrúgása után védett az ellenfél kapusa. Szünet után sem sziporkáztak a játékosok, sőt még inkább visszaesett a színvonal, a 88. percig csupán Jurek Gábor próbálkozása volt az egyetlen gólveszélyes esemény. A hajrában aztán Marin Jurina és Robert Polievka is eldönthette volna a mérkőzést a vendégek javára. A döntetlen egyetlen pozitívuma a két csapat számára, hogy a Kazincbarcika lezárta négymérkőzéses vereségsorozatát, míg a kék-fehérek négy forduló óta nem kaptak ki, két-két döntetlen és győzelem a mérlegük.

Fizz Liga 31. fordulójának pénteki eredménye és további programja:

Kolorcity Kazincbarcika SC-MTK Budapest 0-0

Miskolc, DVTK Stadion, v.: Molnár A.

sárga lap: Könyves (22.), Rácz (49.), illetve Kata (58.)

Kolorcity Kazincbarcikai SC:

Juhász - Nyíri, Rácz, Radkowski, Deutsch - Schuszter (Puhtyejev, 65.), Meszhi, Kártik (Major, 84.), Szőke (Ferenczi, 84.) - Könyves (Ikoba, 73.), Trencsényi (Meshack, 65.)

MTK Budapest:

Hegyi - Armalas (Varju, 69.), Beriasvili, Kádár, Kovács P. - Kata, Zeljkovic - Jurek (Polievka, 87.), Németh H. (Plsek, 64.), Átrok (Molnár Á., a szünetben) - Kerezsi (Jurina, 69.)

szombaton játsszák:

Kisvárda Master Good-Diósgyőri VTK 14.30

Puskás Akadémia FC-Újpest FC 17.00

Nyíregyháza Spartacus FC-Zalaegerszegi TE FC 19.30

vasárnap játsszák:

Ferencvárosi TC-Paksi FC 17.00

Debreceni VSC-ETO FC 19.30