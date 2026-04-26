A már biztos bennmaradó Nyíregyháza bravúros győzelemmel állt talpra a múlt heti, Újpest elleni 7-2 vereségből, ugyanis az NB I meglepetéscsapatát, a Zalaegerszeget győzte le 2-1-re. A ZTE ezzel lépéshátrányba került a dobogóért folytatott versenyfutásban.

Bódog Tamás csapata, a Nyíregyháza kilenc ponttal zárta az NB I-es szezont a kupadöntős ellen

NB I: Bódog Tamás egyszerre dicsérte és sértette az ellenfelet

A Spari ebben a szezonban harmadszor győzte le „kedvenc” ellenfelét, a mérkőzés után pedig a szókimondó stílusáról ismert Bódog Tamás, aki a napokban hosszabbított szerződést, úgy dicsérte az ellenfelet, hogy közben még oda is szúrt egyet.

„Ha poénos akarok lenni, azt mondom, fél Dél-Amerikát legyőztük, de szenzációs csapat, a legjobb, amely ellen tavasszal játszottunk. Játékosként pont az ilyen ellenfelet rühelltem, alacsonyak, gyorsan játszanak, kevés érintővel, az biztos, hogy nagyon jól tudnak futballozni. Volt egy időszak, amikor tíz perc alatt kaphattunk volna hármat, de a csapatom szenzációsan küzdött, mindenki előtt le a kalappal. Volt, amikor térden csúsztunk, de mindenki küzdött. Volt, aki jól játszott, volt, aki jól szállt be, megemlíthetnék mindenkit” – mondta Bódog Tamás az M4 Sport kamerái előtt.