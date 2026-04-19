A Paks helyzetét egy kihagyott büntető és egy kiállítás is nehezítette, mégis begyűjtötte a nagyon fontos három pontot a Puskás Akadémia ellen. A labdarúgó NB I 30. fordulójában ezúttal Böde Dániel klasszisa döntött.
Dobogóra állhat még a Paks az NB I-ben?
Mindkét csapat támadó szellemben kezdett, így lendületes akciókat és jó iramú mérkőzést láthatott a publikum. Az első negyedórában - bár a vendégeknél a válogatott Lukácsnak is volt ziccere - a legnagyobb lehetőséget a Paks puskázta el, ugyanis Hahn büntetőjét Szappanos kivédte. A tempó később sem esett vissza, a kifejezetten élvezetes meccsen csak idő kérdése volt, mikor születik gól, ehhez ugyan a felcsúti csapat is közel járt Duarte keresztlécre lőtt szabadrúgásánál, a vezetést viszont a hazaiak szerezték meg Böde találatával. A szünet előtt Nagy Zsolt egyenlíthetett volna, de fejese elkerülte a jobb alsó sarkot.
Térfélcserét követően fölénybe került a hazai együttes, amely akár növelhette volna is az előnyét, azonban Hahn közelről nem találta el a kaput fejjel.
A játékrész derekához közeledve a videobíró segítségével piros lapot kapott Szabó János, aki lefejelte az ellenfelét.
Ez pedig alapjaiban változtatta meg a mérkőzés menetét, innentől a Puskás Akadémia birtokolta többet a labdát, a Paks pedig emberhátrányban igyekezett tördelni a játékot. A vendégek fölénye szinte végig meddőnek bizonyult, egyetlen komoly helyzetük volt az egyenlítéshez, azt Magyar fölé bombázta, azaz a Paks otthon tartotta a három pontot.
Fizz Liga, 30. forduló:
Paksi FC-Puskás Akadémia FC 1-0 (1-0)
