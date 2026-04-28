A Szpíker Kornerben ezúttal Kiss László, a Vasas korábbi válogatott csatára és Göbölyös András volt P. Fülöp Gábor vendége. Az adásban természetesen az NB I-es versenyfutás, a Fradi sikere, a győriek lehetséges aranypontja és a Vasas feljutása volt a téma. A Fradi győzelme és az ETO botlása ellenére sem dőlt el semmi a bajnokságban, de könnyen lehet, hogy a következő, hétvégi fordulóban éppen az Újpest viszi majd be a kegyelemdöfést az ősi riválisnak.

Dárdai Pálék "vehetik el" a Fradi NB I-es bajnoki címét

Fotó: Kocsis Zoltán / MTI Fotószerkesztõség

Hétvégén minden eldőlhet az NB I-ben?

Ha az ETO hozza a kötelezőt szombaton a DVTK ellen, akár négy pontra is elszakadhat, ami óriási nyomást helyezne a Fradira. Robbie Keane csapata vasárnap az Újpest vendégeként lép pályára és a lila-fehérek akár el is dönthetik a bajnoki cím sorsát, és elvehetik azt az ősi riválistól, ugyanis ezt követően már csak egy meccs marad mindkét csapatnak a bajnokságból.

Kiss László, a Vasas korábbi 33-szoros válogatott játékosa szerint vannak olyan mérkőzések, amelyekhez nem kellenek taktikai utasítások, sem hosszú megbeszélések. „Vannak meccsek, ahol nem kell motiválni a játékosokat, mert mindenki pontosan tudja, mi a tét. Az Újpest–Fradi ilyen. Ilyenkor mindenki mindent belead” – fogalmazott.

Az Újpest több mint 11 éve nem tudott bajnoki mérkőzést nyerni a Fradi ellen – ez a sorozat pedig már önmagában is extra motivációt jelenthet a lilák számára. Egy ilyen sorozat egyszer megszakad – és a mostani helyzetben ez a Fradinak a lehető legrosszabbkor jönne. Ha az Újpest pontot, vagy pontokat rabol, azzal el is döntheti a bajnoki cím sorsát.

Közben egy másik érdekes kérdés is felmerült a magyar futball kapcsán. Kiss László szerint nem elképzelhetetlen, hogy a Vasas idővel a Pakshoz hasonló utat járjon be, és akár teljesen magyar játékosokra építve is versenyképes legyen az élvonalban.

„A Paks példája mutatja, hogy lehet működőképes egy ilyen modell. A Vasasnál is kialakult egy erős mag, de talán még hiányzik az a rutin, ami az igazán nagy célok eléréséhez kell” – tette hozzá.

