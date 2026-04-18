Az Újpest hatalmas arányú győzelme már csak azért is bombameglepetés volt, mert a Bódog Tamás által irányított Nyíregyháza a tavaszi szezon egyik legjobb csapata az NB I-ben.

Bódog Tamás csapata hatalmas pofont kapott Újpesten az NB I-ben

Fotó: Czeglédi Zsolt/MTI

A Szpari tavasszal szenzációs formában menetelt, az Újpest elleni hetest megelőzően csak a két bajnokaspiránstól, a Fraditól és a Győrtől kapott ki.

Az NB I meglepetéscsapatának edzője tojik rá

A péntek esti találkozón azonban a Nyíregyháza Spartacus egy eddig nem látott arcát mutatta, és már bő negyedórát követően háromgólos hátrányba került a Szusza Ferenc Stadionban, végül 7-2-es vereséget szenvedett.

A találkozó után Bódog Tamás, a Szpari edzője az M4 Sport kamerája előtt az eredményhez képest rendkívül higgadtan értékelt.

„Szenzációs csapatom van, ilyen érzésem van. Pont tojok rá nagy ívben” – kezdte Bódog Tamás, amikor arról kérdezték, milyen érzések kavarognak benne a hét bekapott gól után.

Én annak idején egyszer az Ulm csapatával 9-1-re kikaptam a Bundesligában a Leverkusentől. 9-0-nál rúgtuk a gólt, a nézők pedig ugyanúgy felállva tapsoltak és lelkesítettek minket. Az hogy kikapsz egy Újpest otthonában, az benne van. Inkább egy hétgólos meccsen kapjunk ki, mint hétszer egy góllal. Négy meccslabdánk volt, abból az első nem sikerült értékesíteni. El kell gondolkodnunk, mert ha egy-két játékos rosszul játszik, az belefér, de ha ennyi ember vét ilyen egyszerű hibákat, az már inkább az edző felelőssége, úgyhogy valamit mi elcsesztünk”

– folytatta Bódog, aki hangsúlyozta, hogy ez a hét nem sikerült, de a játékosai akaratával nem volt probléma.

A mérkőzés utáni interjúban Bódog Tamás elmondta, hogy sajnálja a szurkolókat, de megjegyezte, hogy csapata sorsa a saját kezében van és biztos benne, hogy Nyíregyházának jövőre is NB I-es csapata lesz.

„Jól érzem magam Nyíregyházán, a tulajdonos él-hal a futballért. Tárgyaltunk az elmúlt hetekben, de nem tudunk megegyezni. Amit ígértem, azt tartani fogom. Benntartom a csapatot az NB I-ben, ezért jöttem és ezt ígértem” – tette hozzá a Nyíregyháza edzője, akinek a csapata hét ponttal előzi meg a 11., kieső helyen álló Diósgyőrt.