Hogy bírjuk ki két hónapig magyar foci nélkül? – elkészült az NB I versenykiírása

Origo
58 perce
MLSZ NB II NB I
A Magyar Labdarúgó Szövetség közzétette a 2026–2027-es idény versenykiírását. A dokumentumból kiderült: az NB I következő szezonja csak 2026. július 24-én kezdődik. A szurkolóknak így hosszú heteket kell kibírniuk élvonalbeli bajnoki nélkül.

Az MLSZ honlapján megjelent dokumentumból az is megtudhatjuk, hogy a lebonyolítás alapjai nem változnak: marad a 12 csapatos, 33 fordulós rendszer. Egy fontos ponton viszont átalakul a bajnokság. A legnagyobb újdonság, hogy ismét lesz osztályozó az NB I-es szereplésért.

Az NB I július 24-én kezdődik, a bajnokság egymeccses osztályozóval ér véget Fotó: Purger Tamás/MTI
Fotó: Purger Tamás/MTI

Az új rendszer szerint:

  • az NB I 12. helyezettje kiesik
  • az NB II bajnoka feljut
  • az NB I 11. helyezettje és az NB II második helyezettje osztályozót játszik

Ez komoly változás a korábbi rendszerhez képest, amikor két csapat esett ki és kettő jutott fel automatikusan.

NB I vagy NB II? Egy meccsen dől el minden

Az osztályozót egyetlen mérkőzésen rendezik meg, semleges pályán. Döntetlen esetén hosszabbítás és tizenegyesek döntenek.

Ez azt jelenti, hogy egy teljes szezon munkája akár egy meccsen múlhat – mind az élvonalban maradásért küzdő, mind a feljutásra hajtó csapat számára.

Nem mindenkinek jó hír

A változás mögött komoly érdekellentét húzódik: az NB I-es klubok számára kedvezőbb lehet az új rendszer, hiszen egy plusz esélyt kapnak a bennmaradásra, míg az NB II-es csapatoknak nehezebb lett a feljutás.

Korábban ugyanis két hely volt biztos az élvonalba, most viszont csak egy, a második feljutó sorsa pedig egyetlen osztályozón dől el. Az osztályozót 2027 májusának végén rendezik meg, így a bajnoki idény nem a zárófordulóval ér véget, hanem egy külön mérkőzéssel.

