A ZTE 2-0-ra legyőzte hazai pályán a Kisvárda csapatát a labdarúgó Fizz Liga 28. fordulójának nyitómérkőzésén. A Zalaegerszeg története során először győzte le az NB I-ben a szabolcsiakat, és átmenetileg feljött a tabella harmadik helyére.

A Zalaegerszeg önbizalommal telve várhatta a szombati összecsapást, ugyanis márciusi válogatott szünet előtt hét NB I-es bajnokin maradt veretlen. A forduló előtt 6. helyen álló Kisvárda viszont jó emlékekkel utazhattak mostani riválisukhoz, hiszen a Fizz Liga idei szezonjában már sikerült győzniük a ZTE vendégeként. Azóta viszont jelentős formajavuláson ment keresztül Nuno Campos csapata, így ezúttal jóval nehezebb feladat várt a szabolcsiakra.

A Zalaegerszeg folytatta remek sorozatát az NB I-ben
A Zalaegerszeg bejelentkezett az NB I dobogójára 

Az első percek tapogatózó játéka után a hazaiak átvették az irányítást és többször is megdolgoztatták Popovicsot, igaz, nagy helyzetet nem tudtak kialakítani. A félidő felétől aztán a Kisvárda is aktívabbá vált támadásban, egy-egy szöglet után próbált veszélyeztetni, a zalaegerszegi védelem azonban eredményesen tette a dolgát. A játék hullámzó volt, de komoly lehetőség egyik oldalon sem alakult ki, egészen a játékrész utolsó percéig. Ekkor a 16-os vonalától néhány centiméterre, középen szabadrúgáshoz jutottak a vendégek, a labda mögé Matanovic állt oda, de végül ballal a kapu mellé tekert.

A szünetet követően szinte azonnal vezetést szereztek a házigazdák, miután Popovics kapus egy hazaadott labdához szerencsétlenül ért hozzá, gyakorlatilag odaadta az ellenfélnek, amely Joao Victor révén élt az ölébe hullott lehetőséggel. 

A hátrányba került várdaiak ezután támadni kezdtek, hátul így jobban kinyíltak, s ezt kihasználva a hazaiak megduplázták az előnyüket a pályafutása első NB I-es meccsén pályára lépő jobbhátvéd, Harangi fejesével.

A történtekre hármas cserével reagált Révész Attila, a vendégek szakvezetője, de ezután is inkább a ZTE irányította a játékot. A hajrában aztán Szabó szépíthetett volna, de a közeli lövése elkerülte a kaput, így maradt a kétgólos különbség és a hazai győzelem.

A ZTE így már – a Magyar Kupa mérkőzéseket is beleszámítva – tíz tétmeccs óta veretlen. A zalaiak a 10. fordulóban még utolsó helyen álltak, mostani győzelmükkel viszont átmenetileg feljöttek a tabella harmadik helyére. Ezzel szemben míg a Kisvárda idegenben négy meccse nyeretlen, összességében pedig sorozatban a harmadik összecsapásán nem tudta begyűjteni a három pontot.

Fizz Liga, 28. forduló:
Zalaegerszegi TE FC-Kisvárda Master Good 2-0 (0-0)
Zalaegerszeg, ZTE Aréna, 3328 néző, v.: Rúsz
gólszerzők: Joao Victor (48.), Harangi (61.)

Kapcsolódó cikkek:

Egervári Sándor kerekesszékben tért vissza a kispadra, óriási taps fogadta a lelátón
Őrült izgalmak várnak Varga Barnabás csapatára – így lehetne izgalmasabb a magyar NB I is?
Rossi dilemmája: hol adja a legtöbbet Szoboszlai, Kerkez és Sallai?
Ez még sokba kerülhet: a Fradi fontos pontokat hullajtott Kisvárdán
Fradi-védő és újpesti gólvágó a túloldalon: ismerős arcokkal néz farkasszemet a magyar válogatott
Súlyos sérülés: mentő vitte el a korábbi NB I-es focistát

 

