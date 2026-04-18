A szombat délutáni NB I-es találkozónak már csak a dobogóért harcoló Zalaegerszeg számára volt tétje, ugyanis az újonc Kazincbarcika az előző fordulóban elszenvedett veresége után matematikailag is kiesett az élvonalból.

A Zalaegerszeg az idei NB I-es szezon meglepetéscsapata

Ezzel szemben a Zalaegerszegnek minden pontra szüksége volt, ugyanis Nuno Campos együttese óriási harcot vív a dobogóért a Debrecennel és a Pakssal.

A Zalaegerszeg egy közelebb az NB I-es bronzéremhez

A találkozó hazai kapufával indult, majd kevesebb mint negyedóra után vezetést szerzett a ZTE. A folytatásban némileg kiegyenlítettebb játék folyt a pályán, a félidő hajrájában aztán eldőlt a meccs, ugyanis öt perccel a szünet előtt megduplázta előnyét a házigazda, két perccel később pedig piros lapot érően szabálytalankodott Nagy a saját 16-osán belül, a büntetőt pedig Szendrei értékesítette.

A második játékrész kevés izgalmat ígért, mert a már tét nélkül pályára lépő borsodiak emberhátrányban nem reménykedhettek a feltámadásban. A zalaiak tíz perc után négyre növelték előnyüket, ezzel pedig a találkozó érdemi része lezárult. A Kazincbarcika becsülettel küzdött a folytatásban, de szépítenie sem sikerült.

A zalaiak a sikerükkel a harmadik helyre léptek előre a később Diósgyőrben pályára lépő Debrecent megelőzve.

Fizz Liga, 30. forduló:

Zalaegerszegi TE FC-Kolorcity Kazincbarcika SC 4-0 (3-0)

Zalaegerszeg, v.: Kovács

Zalaegerszegi TE FC: Gundel-Takács - Csonka (David López, 62.), Victory, Várkonyi, Garai (Petrók, 72.) - Kiss (Tchicomboud, 58.), Amato, Szendrei, Skribek (Guillehrme Teixeira, a szünetben) - Joao Victor (Alfonso, a szünetben), Daniel Lima

Kolorcity Kazincbarcika SC: Juhász - Nyíri, Rácz, Radkowski, Nagy Zs. - Smajlagic (Klausz, 59.), Meszhi, Kártik (Szőke, 75.), Ferenczi (Deutsch, 80.) - Trencsényi (Schuszter, 59.), Ikoba (Sebők, 80.)

gólszerzők: Daniel Lima (13.), Skribek (41.), Szendrei (45., 11-esből), Kiss (56.)

sárga lap: Kiss (50.), Guillehrme Teixeira (91.), illetve Ferenczi (36.)

piros lap: Nagy Zs. (43.)