A szombat délutáni NB I-es találkozónak már csak a dobogóért harcoló Zalaegerszeg számára volt tétje, ugyanis az újonc Kazincbarcika az előző fordulóban elszenvedett veresége után matematikailag is kiesett az élvonalból.
Ezzel szemben a Zalaegerszegnek minden pontra szüksége volt, ugyanis Nuno Campos együttese óriási harcot vív a dobogóért a Debrecennel és a Pakssal.
A Zalaegerszeg egy közelebb az NB I-es bronzéremhez
A találkozó hazai kapufával indult, majd kevesebb mint negyedóra után vezetést szerzett a ZTE. A folytatásban némileg kiegyenlítettebb játék folyt a pályán, a félidő hajrájában aztán eldőlt a meccs, ugyanis öt perccel a szünet előtt megduplázta előnyét a házigazda, két perccel később pedig piros lapot érően szabálytalankodott Nagy a saját 16-osán belül, a büntetőt pedig Szendrei értékesítette.
A második játékrész kevés izgalmat ígért, mert a már tét nélkül pályára lépő borsodiak emberhátrányban nem reménykedhettek a feltámadásban. A zalaiak tíz perc után négyre növelték előnyüket, ezzel pedig a találkozó érdemi része lezárult. A Kazincbarcika becsülettel küzdött a folytatásban, de szépítenie sem sikerült.
A zalaiak a sikerükkel a harmadik helyre léptek előre a később Diósgyőrben pályára lépő Debrecent megelőzve.
Fizz Liga, 30. forduló:
Zalaegerszegi TE FC-Kolorcity Kazincbarcika SC 4-0 (3-0)
Zalaegerszeg, v.: Kovács
Zalaegerszegi TE FC: Gundel-Takács - Csonka (David López, 62.), Victory, Várkonyi, Garai (Petrók, 72.) - Kiss (Tchicomboud, 58.), Amato, Szendrei, Skribek (Guillehrme Teixeira, a szünetben) - Joao Victor (Alfonso, a szünetben), Daniel Lima
Kolorcity Kazincbarcika SC: Juhász - Nyíri, Rácz, Radkowski, Nagy Zs. - Smajlagic (Klausz, 59.), Meszhi, Kártik (Szőke, 75.), Ferenczi (Deutsch, 80.) - Trencsényi (Schuszter, 59.), Ikoba (Sebők, 80.)
gólszerzők: Daniel Lima (13.), Skribek (41.), Szendrei (45., 11-esből), Kiss (56.)
sárga lap: Kiss (50.), Guillehrme Teixeira (91.), illetve Ferenczi (36.)
piros lap: Nagy Zs. (43.)
- kapcsolódó cikkek: