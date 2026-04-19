A labdarúgó NB II 26. fordulójában az Ajka a Kozármisleny otthonába látogatott, hogy tovább biztosítsa helyét a tabella középmezőnyében. A vendégek Cipf Dominik révén hamar megszerezték a vezetést, de aztán egy sajnálatos esemény szakította félbe az első félidőt.

Szabados István, az NB II-es Ajka kapusa

Fotó: FC Ajka/Facebook

Horrorjelenet az NB II-es mérkőzésen

Az FC Ajka hivatalos oldala szerint a bajnoki 38. percében történt meg a baj, amikor Szabados István egy szerencsétlen ütközést követően elájult, és később kórházba kellett szállítani. Az esettel kapcsolatban az Öltözőn Túl nevű Facebook-oldalon is lehet informálódni, ott azt írták, hogy a kapus a nyelvét is lenyelte az ütközést követően.

Kapusunk, Szabados István egy szerencsétlen ütközést követően eszméletét vesztette a mérkőzés 38.percében. Szerencsére már magánál van, jelenleg a pécsi kórházba szállítják kivizsgálásra. Gyors felépülést kívánunk Pista!

− írták ki az ajkaiak, akik élő közvetítésükben arról írtak, hogy a Kozármisleny tizenegyest lőhetett Szabados lecserélése után.