Az Origón is beszámoltunk arról, hogy a Debrecentől elszenvedett 5–0-ás hazai vereség után matematikailag is biztossá vált a DVTK kiesése a labdarúgó Fizz Ligából. A klub ezért a találkozó után menesztette Nebojsa Vignjevics vezetőedzőt és két segítőjét. A Diósgyőr tehát nem várt a szezon végéig, azonnal elküldte a nemrég kinevezett szakembert, aki mindössze hat bajnoki mérkőzésen irányította a DVTK-t, ezeken egy döntetlent ért el, ötször pedig alulmaradt a csapatával. Az egykor az Újpestet is vezető tréner most hosszabb interjút adott, amelyben elmondta a saját álláspontját is a diósgyőri katasztrófáról.

Nebojsa Vignjevics nem sokáig volt a DVTK edzője

Nebojsa Vignjevics hamar látta, nagy a baj a DVTK-nál

„Az MTK elleni meccsen, ami az első találkozóm volt. Csak egy edzésünk volt előtte. Jól kezdtünk, de a második félidőben, amikor nehéz helyzetbe kerültünk, azt láttam, hogy nem működünk csapatként, nem küzdünk eléggé. Ez kulcsmeccs volt abban a pillanatban. Egyes játékosokon azt éreztem, hogy túl könnyen feladják, ami ebben a helyzetben nem normális.” – mondta el a tréner arra a kérdésre, mikor érezte először azt, hogy baj van a csapatnál.

„Hibáztam, mert olyan csapatot próbáltam összerakni, amely az utolsó pillanatig harcol. Volt egy játékoscsoport, amely ezt próbálta is megtenni, és meg is tette. De ahogy mondtam: ha nem vagyunk olyan csapat, amely „11 emberrel hal meg a pályán”, akkor ilyen helyzetben lehetetlen eredményt elérni – ez az én véleményem. Futball szempontból ez rendben van, de ebben a helyzetben többet kell adni. Sok játékossal beszéltem, különösen olyanokkal, akikről láttam, hogy megvan a futballtudásuk, de többet kellene nyújtaniuk bizonyos pillanatokban – és ezt ők is megértették. Viszont a meccseken ezt nem láttam viszont. Ez volt a fő probléma. Ezért volt az, hogy amikor gólt kaptunk, sok minden megváltozott: már nem néztünk ki igazi csapatnak. Amikor jöttek a nehézségek, szétestünk” – árulta el Vignjevics.