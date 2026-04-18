Az Union Berlin menesztette a kispadról Steffen Baumgart vezetőedzőt, a 2025-2026-os idény végéig pedig Marie-Louise Eta vette át a csapat irányítását. Az öt nagy európai bajnokság történetének első női edzője vereséggel mutatkozott be, a berliniek 2–1-re kaptak ki a Wolfsburgtól.

Női edző mutatkozott be a kispadon

Schäfer András nem volt ott a kezdőcsapatban az Union Berlin szombati meccsén. A Wolfsburg már a 11. percben megszerezte a vezetést Patrick Wimmer révén, majd a második félidő első percében Dzenan Pejcinovics duplázta meg a vendégek előnyét.

🇩🇪 Gran momento: Marie-Louise Eta se convirtió en la primera mujer en dirigir un partido en la Bundesliga con el Union Berlin 🇩🇪#Bundesliga pic.twitter.com/PMgqPufCxv — Fútbol de Primera (@fdpradio) April 18, 2026

Marie-Louise Eta próbált változtatni, több játékost is pályára küldött, a magyar válogatott középpályását a 75. percben cserélte be. Az Union a 85. percben egy gyors kontra végén szépített Oliver Burke találatával, és a véghajrában ugyan mindent megtett, de egyenlíteni nem tudott.

🚨🇩🇪 | GOAL: OLIVER BURKE PILLS INE BACK FOR UNION BERLIN!



FIRST GOAL OF THE MARIE LOUISE ETA ERA!



Union Berlin 1-2 Wolfsburg. pic.twitter.com/Nck7LQ0cSa — Futball Centa (@futballcenta) April 18, 2026

A német bulinews.com arról írt, hogy az Union Berlin sokkal jobb játékot mutatott a női edzővel, mint a menesztett Steffen Baumgart irányítása alatt, de az elmúlt négy meccsükből hármat elveszítettek.

Eta legközelebb az RB Leipzig ellen ülhet a berliniek kispadján, jövő pénteken.

Bundesliga, 30. forduló:

Union Berlin-VfL Wolfsburg 1-2 (0-1)