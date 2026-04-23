A labdarúgó NB I-ben szereplő Nyíregyháza Spartacus a hivatalos oldalán jelentette be, hogy Bódog Tamás marad a csapat vezetőedzője. Az elmúlt hónapban már többször is egyeztettek egymással a felek, de miután kiderült, hogy a Szpari megőrizte élvonalbeli tagságát, nem is lehetett kérdés a folytatást illetően.

Bódog Tamás marad a Nyíregyháza vezetőedzője

Fontos döntést hozott a Nyíregyháza

„Tavasszal a csapat jó teljesítményt nyújtott, elérte a kitűzött célt, és úgy éreztük, szakmailag jó kezekben van a keret. Többször egyeztettünk a mögöttünk álló hetekben Bódog Tamással a folytatásról, szeretnénk közösen előre lépni, és fejlődni” − mondta csütörtökön a klub honlapján Révész Bálint tulajdonos.

Az október végén kinevezett Bódog eddigi mérlege hét győzelem, öt döntetlen és hét vereség a Spartacus vezetőedzőjeként. Csapata a legutóbbi fordulóban 7-2-re kikapott Újpesten, mégis biztossá vált a bennmaradása, amikor a Diósgyőr hazai pályán 5-0-s vereséget szenvedett a Debrecentől.

Legutóbb az Újpest elleni mérkőzést követő nyilatkozatom talán félreérthető volt a folytatást illetően, hiszen akkor azt mondtam, nem állapodtunk meg. Ami igaz is volt.”

− fogalmazott a hosszabbításról Bódog Tamás. „Akkor még nem állapodtunk meg, de folyamatosan tárgyaltunk Révész Bálinttal, a klub elnökével, és számomra döntő jelentőségű volt, hogy a tulajdonos mindenképp velem képzelte el a folytatást, ami nagyon jól esett, és megpróbálom ezt a bizalmat meghálálni. Bízom benne, hogy eredményes, jó csapatunk lesz, amelyre büszkék lesznek a szurkolók, és a segítségükkel együtt eredményes szezonunk lesz. Ez nem sablon: a futball a szurkolókért van” − tette hozzá a Nyíregyháza edzője.

A Szpari a kupadöntős Zalaegerszeget fogadja a Fizz Liga következő fordulójában, majd az MTK és a Kzinacbarcika ellen zárja a 2025-2026-os szezont.