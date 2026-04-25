Ugyan a Nyíregyháza már a találkozó elején letámadta riválisát, az első igazán nagy lehetőségek a vendégek előtt adódtak, Amato például közelről fejbe rúgta Dalát, a hazaiak kapusát, akit ápolni is kellett. Ezzel együtt is az előző fordulóban az Újpest ellen súlyos vereséget szenvedett Nyíregyháza szerzett vezetést, Antonov gyorsan elvégzett bedobásával indult az akció, amelyet az eltiltásából visszatérő Manner fejezett be.

Harmadszor is legyőzte a Nyíregyháza a Zalaegerszeget

A játékrész hajrájában Dala védett többször is, majd a fordulást követően is a 21 éves kapus játszotta a főszerepet, egyszer pedig a kapufa is kisegítette. A forgatókönyv a folytatásban sem változott, többet támadott a ZTE, a Nyíregyháza viszont őrizte előnyét, ráadásul a 82. percben két cserejátékos főszereplésével meg is duplázta azt. A vendégek még egy gyors válasszal izgalmassá tették a hajrá utolsó perceit, de az eredmény nem változott.

A ZTE ezzel lépéshátrányba került a dobogóért folytatott versenyfutásban, a biztos bennmaradó Nyíregyháza pedig „sokat köszönhet” riválisának, amelytől ebben a szezonban a maximális kilenc pontot zsebelte be – számolt be róla az MTI.

NB I, 31. forduló:

Nyíregyháza Spartacus FC-Zalaegerszegi TE FC 2-1 (1-0)