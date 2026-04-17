Megható üzenetben búcsúzott Gianluigi Buffon egykori csapattársától, a közlekedési balesetben elhunyt Alexander Manningertől. A két kapus négy szezont töltött együtt a Juventus színeiben, és az olasz legenda most nemcsak sportemberként, hanem emberként is méltatta barátját.

Alex Manninger csapattársa volt az olasz legenda Buffonnak a Juventusban

Az olasz legenda szépen búcsúzott csapattársától

Buffon szavai nagyon meghatóak, a Juventus ikonja szerint alig találta a szavakat Manninger elvesztése után.

Minden szó felesleges. Minden könny csak egy újabb lenne egy barát elvesztése miatt

– írta közösségi oldalán az olasz világbajnok kapus, aki külön kiemelte Manninger egyedi értékrendjét és tartását. Buffon szerint egy olyan ember távozott, aki szembe ment a modern futball sokszor felszínes világával.

Egy olyan közegben, amely gyakran az elnyomást, a karrierizmust és a könnyű pénzt hajszolja, te mindig megőrizted a szabadságodat, egyenes tartással és büszkeséggel

– fogalmazott.

Az olasz legenda felidézte, hogy Manninger tudatosan választott más utat: nem a reflektorfényben, hanem az egyszerű élet örömeiben találta meg a boldogságot. Az erdők nyugalma, a természet közelsége, a horgászat és a család jelentették számára az igazi értékeket.

„Mindig is csodáltalak” – írta Buffon, hozzátéve, hogy egy olyan emberről volt szó, aki képes volt kívülről szemlélni a futball világát, és megőrizni függetlenségét. A búcsú végén személyes hangvételű üzenettel zárta gondolatait:

Remélem, sőt biztos vagyok benne, hogy odafentről továbbra is vigyázni fogsz a gyermekeidre és a feleségedre.

Buffon sorai nemcsak egy kiváló kapus, hanem egy különleges életutat választó ember emlékét is őrzik.