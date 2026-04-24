Az ANSA hírügynökség idézte Giancarlo Giorgetti olasz pénzügyminiszter szavait is, aki egyenesen szégyenletesnek minősítette azt az amerikai javaslatot, hogy Irán válogatottját a 2026-os foci-vb-n Olaszországgal helyettesítsék. A csere lehetőségét Paolo Zampolli, az Egyesült Államok globális partnerségért felelős elnöki különmegbízottja vetette fel, aki ötletét Gianni Infantino FIFA-elnökkel is megosztotta. „A világbajnokságon való részvételt ki kell érdemelni" – kommentálta az indítványt Buonfiglio, míg Giorgetti így fogalmazott: „Olvastam Trump különmegbízottjának javaslatáról, amelyet ha elfogadnánk, szégyenemben meghalnék."

Olaszország nem lesz ott a nyári foci-vb-n

Fotó: ELVIS BARUKCIC / AFP

Olaszország köszöni szépen, nem megy

Irán február vége óta háborús konfliktusban áll a labdarúgó-vb egyik társrendezőjével, az Egyesült Államokkal, ezért szerette volna elérni, hogy az Új-Zéland, Belgium és Egyiptom elleni találkozóknak Mexikó legyen a házigazdája, nem pedig a vb-program szerinti két amerikai város, Los Angeles és Seattle. A Nemzetközi Labdarúgó Szövetség (FIFA) azonban elutasította Teherán kérését, döntését azzal indokolva, hogy logisztikai problémák miatt nem valósítható meg a színhelyváltoztatás.

Ahmad Donyamali iráni sportminiszter kedden arról beszélt, hogy országa futballválogatottja részt vehet a nyári vb-n, feltéve, hogy játékosainak biztonsága garantált. Fatemeh Mohajerani iráni kormányszóvivő pedig csütörtökön kijelentette, hogy csapatuk a világbajnokságon való részvételre készül.

A sportág történetében először 48 nemzeti együttes részvételével sorra kerülő vb-t június 11. és július 19. között rendezik meg az Egyesült Államokban, Kanadában és Mexikóban.