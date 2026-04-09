A csütörtök esti FC Porto-Nottingham Forest találkozót jól kezdte a portugál csapat, amely már a 11. percben megszerezte a vezetést William Gomes találatával. Sokáig azonban nem ünnepelhetett az Estádio do Dragão közönsége, ugyanis két perccel később egy döbbenetes öngóllal egyenlített a Nottingham Forest.

A Nottingham Forest a szezon legnagyobb öngóljával egyenlített

​Az év öngólját lőtte a Porto játékosa

A 13. percben a portugál csapat próbálta kihozna a labdát a saját térfeléről, a jobbhátvéd Martim Fernandes pedig senkitől sem zavartatva úgy passzolta hátra a labdát a kapusának, hogy nem nézte meg Diogo Cotsa helyezkedését.

Ennek végül az lett a következménye, hogy a 20 éves játékos 40 méterről lőtt öngólt, ráadásul ezt követően sérülés miatt a 19. percben le kellett jönnie a pályáról, így arra sem volt esélye, hogy javítani tudja kapitális hibáját.

A szezon egyik legnagyobb öngólja a linkre kattintva nézhető meg.

Portóban a mérkőzés elején történt gyors gólváltást követően több találatot már nem láthatott a közönség, így semmi sem dőlt el a jövő heti visszavágó előtt.

Az Aston Villa az Európa-liga legnagyobb esélyese

A Freiburg otthon, míg az Aston Villa idegenben harcolt ki előnyt az Európa-liga negyeddöntős párharcainak első mérkőzésein. A freiburgi együttes tekintélyes különbséggel, 3-0-ra verte a spanyol Celta Vigót, így kedvező helyzetben van a továbbjutás szempontjából. Az Aston Villa győzelme azért értékes, mert azt Bolognában érte el, a 3-1-es diadallal - amelynek során Ollie Watkins duplázott - pedig szinte eldöntötte a párharcot, egy hét múlva ugyanis pályaválasztóként őrizheti meg ezt a kétgólos előnyt.

Európa-liga, negyeddöntők, első mérkőzések:

FC Porto (portugál)-Nottingham Forest (angol) 1-1 (1-1)

gólszerzők: William Gomes (11.), ill. Fernandes (13.-öngól)

SC Freiburg (német)-Celta Vigo (spanyol) 3-0 (2-0)

gólszerzők: Grifo (10.), Beste (32.), Ginter (78.)

Bologna FC (olasz)-Aston Villa (angol) 1-3 (0-1)

gólszerzők: Rowe (90.), ill. Konsa (44.), Watkins (51., 90+4.)

A párharcok visszavágóira egy hét múlva kerül sor.

Az Európa-liga döntőjét május 20-án rendezik Isztambulban.