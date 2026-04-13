A paraguayi élvonalban csapott össze a Rubio Ñu és az Olimpia, a vendégek pedig minimális előnyben voltak. Az Olimpia büntetőhöz jutott, a már egy gólt szerző Sebastián Ferreira állt a labda mögé, hogy elvégezze a tizenegyest, és ekkor jött az, amire senki sem számított. Jött a félig gól, félig öngól.

A perui Olimpia egy bizarr öngól után került a hírekbe

Az NB I legendás öngól-szerzője, Pavol Durica emléke idéződött meg

A tizenegyes tehát kimaradt, Ferreira lövésé védte a kapus, de jött a túlbuzgó védő, Fernando Martínez, aki ki akarta bombázni a labdát a stadionból, de amikor megpróbált felszabadítani, a labda telibe bombázta Ferreira arcát – a labda pedig onnan a kapuba pattant!

Mutatjuk a nem mindennapi gólt:

A helyzetről nem juthat más eszünkbe, mint Durica híres öngólja, igaz, ahhoz nem kellett az ellenfél arca, ő egyenes úton bombázott a saját kapujába.

Durica öngólja: