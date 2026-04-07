A Championshipben (angol másodosztály) szereplő Preston hazai pályán 1-0-ra vezetett a Queens Park Rangers együttese ellen, ám a 82. percben egy egészen hajmeresztő öngólt láthattak a szurkolók.

Thierry Small öngólját még sokáig emlegetni fogják Angliában

Hihetetlen öngólt hozott össze a Preston játékosa

Az U21-es angol válogatott Thierry Small a hajrában egy bal oldalról érkező, lapos beadást követően szeretett volna felszabadítani, de olyan balszerencsésen találta el a labdát, hogy az egészen furcsa ívet leírva a Preston kapujának bal oldalában kötött ki. A hazaiak kapusa is csak tehetetlenül, lemerevedve nézte végig a jelenetet, a bizarr öngólnak köszönhetően a QPR pontot tudott menteni.

Angliában a vicces öngólon gúnyolódnak

A 21 éves védő ekkor még csak 15 perce volt a pályán, de ennyi idő alatt is sikerüt emlékezeteset alkotnia. „Thierry Small még nem régóta van a pályán, megpróbálja elpasszolni a labdát… Azt hiszem, a sípcsontjával találta el. Nem tudom megmagyarázni. Remélem, valamelyikőtök a stúdióban tudja” – mondta megdöbbenve az öngól láttán a Sky Sports kommentátora.

Small ezek után nem is úszta meg, hogy a gúnyolódó, kárörvendő kommentek megtalálják az interneten. Többen is azzal viccelődtek, hogy a Preston játékosa védhetetlen bombagólt lőtt, a kapus pedig tehetetlen volt.

„Esélyes a szezon legszebb góljáért járó díjra”

– élcelődött egy szurkoló.

Thierry Small az Everton csapatában nevelkedett, a liverpooli csapatnál a mai napig tart egy rekordot. 2021 januárjában, 16 évesen és 176 naposan mutatkozott be az Everton színeiben az FA-kupában, ezzel a klub történetének legfiatalabb debütánsa lett.