Nem okozott nagy gondot a Schäfer Andrással felálló Union Berlin az RB Leipzignek, amely fölényes győzelmet aratott a német Bundesliga 31. fordulójában. A berliniek női edzője ezzel a második mérkőzésén is alul maradt, míg a túloldalon Gulácsi Péter és Willi Orbán csapata zsinórban az ötödik bajnokiját is behúzta.

Willi Orbán végig játszotta az Union Berlin elleni találkozót

Fotó: ULRIK PEDERSEN / NurPhoto

Willi Orbán kritikusan állt a csapat teljesítményéhez

A lefújást követően az RB Leipzig magyar válogatott védője kritikus volt, bár azt már az elején leszögezte, hogy teljesen megérdemelt győzelmet arattak péntek este.

Azt hiszem, mindent összevetve, több gólt kellett volna szereznünk. Úgy értem, sikerült megtartanunk a kétgólos előnyt, ami nagyon jó, de egy kicsit hatékonyabbnak kéne lennünk a kapu előtt. Milyen jó is lenne, mert akkor egy kicsit kényelmesebben tudnánk játszani a meccseinken”

− idézte a Magyar Nemzet Orbánt, akinek véleményére a lipcseiek sportigazgatója, Marcel Schäfer is reagált.

„Azt hiszem, hosszú távon nagyon-nagyon jó teljesítményt nyújtottunk. Pechünk volt, négyszer-ötször is eltaláltuk a kapufát, és azt hiszem, ezt kritikusan kell megjegyezni:

pontosabban kellett volna befejeznünk a meccset, és több gólt kellett volna szereznünk! Úgy gondolom, hogy ez az elvárásunk is, amikor ennyi helyzetet alakítunk ki.”

Ami a támadásokat illeti, a kritikák nem alaptalanok, hiszen a Leipzig a húsz lövéséből tízszer is eltalálta a kaput az Union ellen, ez pedig 4.50-es várható gólt (xg) jelentett, de a teljes bajnoki szezont vizsgálva jelenleg 62 találatnál járnak, amely holtversenyben a második. Ebben a statisztikában természetesen a Bayern München vezeti a mezőnyt 109 lőtt góllal, de ez európai szinten is kivételes mutató.