A Nyíregyháza Spartacus hazai pályán 2-0-ra legyőzte a Paks csapatát a labdarúgó Fizz Liga 29. fordulójában. Bódog Tamás együttese megőrizte jó formáját és óriási lépést tett a bennmaradás felé, a Paks viszont nem tudta kihasználni az ugyancsak dobogóért küzdő Zalaegerszeg botlását.

Hatalmas lendülettel kezdett a házigazda Nyíregyháza a Paks ellen, és Muhamed Tijani lövése után a labda a bal kapufán csattant.

A Paks ellen tett nagy lépést a bennmaradás felé a Nyíregyháza
A Paks ellen tett nagy lépést a bennmaradás felé a Nyíregyháza
Fotó: paksifc.hu

Sokáig azonban nem bosszankodtak a Spartacus szurkolói, mivel a kilencedik percben Nemanja Antonov már pontosabban célzott, és megszerezte a vezetést. A Nyíregyháza légiósa két és fél év után szerzett újra gólt az NB I-ben, 2023 decemberében még az MTK játékosaként volt eredményes. 

Sőt a szerb akár duplázhatott is volna, majd Tijani fejesénél védett bravúrral Gyetván Márk, a paksiak kapusa. És ekkor még csak a 14. percben járt a találkozó. A szünetig hátralévő időben is a szabolcsiak támadtak, a vendégek pedig indiszponáltan futballoztak.

Böde beállt, de ezúttal ő sem tudta megmenteni a Paksot

Szünetben mindkét csatárát lecserélte Bognár György, a Paks vezetőedzője. A Kazincbarcika ellen csereként beállva duplázó Böde Dániel és Tóth Barna beállásával többet is támadtak a zöld-fehérek, míg a hazaiak lendülete csökkent az első félidőhöz képest. Az átütőerő azonban hiányzott az egyenlítéshez, sőt a 72. percben az előrehúzódó belső védő, Temesvári Attila eldöntötte a találkozót.

Győzelmével a Bódog Tamás együttese tíz pont előnnyel vezet az utolsó előtti, kiesést jelentő helyen szerénykedő Diósgyőr előtt, ráadásul négy győzelemmel többet gyűjtött borsodi riválisánál, vagyis a hátralévő négy fordulóban legfeljebb két pont elegendő számára, hogy elkerülje a kiesést.

Bognár György csapata mindössze kétszer próbálkozott lövéssel, ebből egyszer találta el a kaput. A tolnaiak négy veretlen bajnoki után kaptak ki ismét, így maradtak az ötödik pozícióban. Tizenegy tavaszi bajnokija közül a Paks csupán hármat nyert meg, a szombat esti már a hatodik veresége volt az idény második felében.

Fizz Liga, 29. forduló:
Nyíregyháza Spartacus-Paksi FC 2-0 (1-0)
Nyíregyháza, 5243 néző. v.: Bogár
gólszerzők: Antonov (9.), Temesvári (72.)
sárga lap: Manner (53.), illetve Zeke (46.)

 

