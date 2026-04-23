A Paks 36 éves, hétszeres magyar válogatott játékosát vasárnap, a Puskás Akadémia elleni mérkőzés 62. percében állította ki a játékvezető, mert megfejelte Quentin Maceirast, az ellenfél légiósát.

A Paks védője, Szabó János súlyos büntetést kapott

A hétközi fegyelmi tárgyalást követően

Szabó négy soron következő bajnokit kénytelen kihagyni, vagyis a hátralévő három forduló mellett a július végén kezdődő következő szezon első játéknapján sem léphet pályára.

A hétvégén szintén kiállított Nagy Zsombor a Kazincbarcika pénteki, MTK Budapest elleni összecsapásán nem léphet pályára - áll az MLSZ honlapján.­

Itt még nincs vége a büntetéseknek, súlyos árat fizet a DVTK is a szurkolói miatt:

„A FEB a DVTK-t az FTC elleni mérkőzéssel kapcsolatban szurkolóinak megbotránkoztató és rasszista kifejezések bekiabálásai miatt pénzbüntetés megfizetésére kötelezi, továbbá 1 soron következő hazai NB I-es férfi felnőtt nagypályás bajnoki mérkőzésre szóló, hat hónapra felfüggesztett szektorbezárással bünteti, ugyanakkor

a korábbi fegyelmi vétségek próbaidőn belüli ismételt előfordulása miatt elrendeli a sportszervezet korábban kiszabott felfüggesztett, 1 soron következő hazai NB I-es férfi felnőtt mérkőzésre szóló szektorbezárásának végrehajtását"

- írta a szövetség.

Hozzátették, a FEB az FTC-t összevont eljárásban (a Kisvárda Master Good, a DVTK és a Puskás Akadémia elleni mérkőzésekkel kapcsolatban) szurkolóinak megbotránkoztató bekiabálásai miatt pénzbüntetés megfizetésére kötelezi.