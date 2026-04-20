Szoboszlai Dominik a kezdőcsapatban kapott helyet, míg Kerkez Milos csereként szállt be az Everton elleni bajnoki mérkőzésen, amelyet végül 2-1-re nyertek meg a Vörösök egy 100. percben szerzett góllal. A kapuban Alisson sérülése miatt Giorgi Mamardashvili kezdett, és Frederick Woodman mellett Pécsi Ármin is ott ülhetett a kispadon, majd a második félidőben közel került ahhoz, hogy debütáljon a Premier League-ben.

Pécsi Ármin poszttársát, Giorgi Mamardashvilit kórházba szállították

Pécsi Ármin a második számú választás?

Szoboszlai Dominik 100. Premier League-meccse drámai győzelmet hozott az Everton otthonában, viszont egy váratlan esemény cserére kényszerítette Arne Slot menedzsert. Giorgi Mamardashvili ugyanis a hazaiak gólja után hordágyon hagyta el a pályát, s mivel Alisson is sérült, így Frederick Woodman kapta meg a lehetőséget, aki egy védéssel hozta le a debütálását.

A holland tréner a mérkőzést követően azt mondta az újságíróknak, hogy a sérült kapus kórházba került.

Kórházba szállították. Nekem úgy tűnt, és nekem is azt mondták, hogy súlyos, nyílt sebet szedett össze. Ez természetesen nem lesz hosszútávú kiesés, meglátjuk, hogy jövő héten bevethető lesz-e”

− fogalmazott Slot, aki hozzátette, hogy nagy szerencséjükre ezen a poszton három bevethető játékosa is van, így ez nem okozott most nagy fejtörést. A Liverpool magyar kapusa és Alisson sem került ezúttal szóba, utóbbiról úgy fogalmazott korábban, hogy a szezon végére visszatérhet a pályára.

A Reds Premier League debut for Freddie 👏 pic.twitter.com/aVnIOGzEGp — Liverpool FC (@LFC) April 19, 2026

De akkor mi a helyzet Pécsi Árminnal? A bajnokságban immáron második alkalommal a kispadon ülő utánpótlás-válogatott kapusról látszólag megfeledkezett az edzője, pedig ha Woodman is megsérül, akkor ő debütált volna az élvonalban. Pécsinek így marad a Liverpool U21-es csapata, de amennyiben hihetünk a külföldi sajtóhíreknek, úgy teljesítményére már a spanyol Sevilla is felfigyelt.

A Vörösök a Crystal Palace-t fogadják a Premier League soron következő fordulójában, ezt követően pedig négy nagyon mérkőzéssel zárják a 2025/2026-os idényt a Manchester United, a Chelsea, az Aston Villa és a Brentford ellen.