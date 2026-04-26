A Liverpool angol bajnoki mérkőzésén Pécsi Ármin a társak sérülései miatt a kispadon kapott helyet, másnap pedig már az U21-es csapat kapujában teljesített a Premier League 2 rájátszásában.

Pécsi Ármin egyik védése a Liverpool meccsén

Fotó: liverpoolfc.com

Pécsi Ármin több védést is bemutatott

A Liverpool U21-es csapata a Crystal Palace U21 ellen lépett pályára vasárnap délután, hogy valamelyik csapat bejusson a Premier League 2 legjobb 16 csapata közé. Pécsi Árminék jobban kezdtek, és a vezetést is megszerezték, de aztán a Crystal Palace fordított, a liverpooli Will Wirght második találata pedig hosszabbításra küldte a találkozót.

A liverpooli meccstudósítás szerint a magyar kapus védésekkel hívta fel magára a figyelmet, és az összjátékba is bekapcsolódott.

A két csapat hosszabbítás során is szerzett egy-egy gólt, vagyis jöhetett a büntetőpárbaj, amely során a Palace kapuvédője nem kevesebb, mint három védést is bemutatott, ez pedig elégnek bizonyult a továbbjutáshoz.

Pécsi első idénye az U21-es csapatnál tehát lezárult, több tétmérkőzése már nem lesz a csapattal, hiszen a vasárnapi vereséggel búcsút intett a rájátszásnak. A statisztikákat figyelembe véve 17-szer állhatott a Vörösök kapujában, és négy alkalommal maradt érintetlen a hálója.