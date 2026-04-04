Folytatódott a Zalaegerszeg jó sorozata az NB I-ben, ugyanis a Kisvárda elleni 2-0-s győzelemmel immáron tíz tétmérkőzés óta veretlen, a bajnokságban pedig nyolc forduló óta nem talált legyőzőre. Ezzel szemben a szabolcsiak idegenben négy meccse nyeretlenek, összességében pedig sorozatban a harmadik összecsapásukon nem tudták begyűjteni a három pontot. Révész Attila számára ráadásul aggodalomra adhat okot egyik játékosa, Pintér Filip – korábbi szövetségi kapitány, Pintér Attila fia – egészségügy állapota.

Pintér Attila fia, Pintér Filip tavaly nyár óta erősíti a Kisvárda csapatát

A 20 éves csatár a 66. percben lépett pályára, ám mindössze hét perccel később sérülés miatt le kellett cserélni. A mérkőzés utolsó perceiben aztán rosszul lett a kispadnál, és hívták hozzá a mentőket. Az ápolás után aztán a saját lábán ment be az öltözőbe. A klub egyelőre nem adott tájékoztatást a fiatal játékos állapotáról.

A 194 centis támadó az utánpótláséveinek egy részét Ausztriában töltötte, három évig volt a Rapid Wien játékosa is, onnan hazatérve a Haladás színeiben mutatkozott be az NB II-ben. A szombathelyi együttesben 22 bajnokin öt gólt szerzett, majd innen a Vasashoz igazolt, ahol húsz fellépésen egyszer volt eredményes. Tavaly nyáron szerződött kölcsönbe Kisvárdára, ahol azóta 18 találkozón kapott lehetőséget.