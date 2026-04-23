A francia világbajnok, Paul Pogba testvérét, Mathias Pogbát 2024 decemberében bűnösnek találták zsarolási kísérletben.

Paul Pogba a Monaco játékosaként próbál visszatérni a foci vérkeringésébe

Fotó: MUSTAFA YALCIN / ANADOLU

Miért öntötte ki a lelkét Paul Pogba?

Három év börtönbüntetést kapott, amelyből kettőt felfüggesztettek, így végül elkerülte a letöltendő szabadságvesztést: egy évig elektronikus nyomkövetőt kell viselnie, emellett pénzbírságot is kiszabtak rá. Az ügy nemcsak jogi, hanem súlyos érzelmi következményekkel is járt a család számára.

Paul Pogba Rio Ferdinand műsorában arról beszélt, hogy bár a családi konfliktus rendkívül fájdalmas volt, számára mégis a futballtól való kényszerű távollét jelentette a legnagyobb kihívást.

A középpályás 18 hónapos eltiltását – amelyet doppingvétség miatt kapott – korábban „pokoli” időszakként jellemezte.

Elmondása szerint különösen nehéz volt megélni, hogy az emberek ítélkeztek felette anélkül, hogy ismerték volna a teljes történetet, csupán a hírekből kiragadott információk alapján alkottak véleményt.

A zsarolási ügy még 2022-ben robbant ki, amikor Pogba a Juventus játékosa volt. A futballista feljelentést tett, miután fegyveres, maszkos férfiak elrabolták és 13 millió eurót követeltek tőle „védelem” címén. A nyomozás során kiderült, hogy több, hozzá közel álló személy is részt vett a gondosan előkészített találkozó megszervezésében, amely végül az emberrabláshoz vezetett. Pogba később elárulta: 100 ezer eurót fizetett a csoportnak, miközben folyamatos megfélemlítésnek volt kitéve.

Az ügy során abszurd vádak is napvilágot láttak, többek között az, hogy Pogba állítólag egy boszorkánymester segítségével próbált átkot szórni válogatottbeli csapattársára, Kylian Mbappéra. A játékos ezeket határozottan tagadta.

A történet legfájdalmasabb része azonban nem is a botrány, hanem annak családra gyakorolt hatása volt. Pogba kiemelte, hogy édesanyja, Yeo végig mellette állt, és kulcsszerepet játszott abban, hogy átvészelje ezt az időszakot. Ugyanakkor azt is elismerte, hogy a testvérviszály őt viselte meg talán a legjobban.

Ő a család oszlopa, mindig ott van. De nagyon nehéz volt neki. Amikor testvérek összevesznek, a szülők szenvednek a leginkább”

– mondta a futballista, aki szerint édesanyja állapota is tükrözte a rá nehezedő lelki terhet: volt időszak, amikor fogyott, máskor hízott a stressz miatt.