A Manchester City nagy lépést tett a bajnoki cím felé, miután 3–0-ra győzött a Chelsea otthonában, és ezzel tovább növelte a nyomást az éllovas Arsenalon. A londoni kékek számára különösen fájó ez a vereség, hiszen ezzel csökkent az esélyük a top ötbe kerülésre a Premier League küzdelmeiben.

Pep Guardiola csapata a második félidőben döntötte el a mérkőzést. Nico O’Reilly szerzett vezetést az 51. percben egy fejes góllal, majd Marc Guéhi növelte az előnyt az 57. percben, a végeredményt pedig Jérémy Doku állította be a 68. percben.

A Premier League rangadója után Pep Guardiola vigasztalta Cole Palmert
Fotó: ADRIAN DENNIS / AFP

Újra nyílt a Premier League

A Chelsea elleni győzelem kulcsfigurája Rayan Cherki volt, aki két gólpasszt adott, majd a harmadik gólban is fontos szerepet játszott. A City ezzel a sikerrel hat pontra csökkentette hátrányát az Arsenal mögött, ráadásul egy mérkőzéssel kevesebbet játszott. Mindez különösen fontossá teszi a jövő heti rangadót, ahol a két élcsapat is összecsap vasárnap.

Az Arsenal megingott a Bournemouth elleni vereséggel, Tóth Alex csapata meglepetésre legyőzte szombaton az éllovas Arsenalt, így a londoniak nagy bajba kerülhetnek. A Manchester City megérezhette a vérszagot, és magabiztos teljesítménnyel jelezte, nem adta fel a bajnoki címet. 

