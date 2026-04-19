Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Az angol labdarúgó-bajnokság 33. fordulójának szuperrangadóján a Manchester City 2-1-re legyőzte a listavezető Arsenalt az Etihad Stadionban. Ezzel a győzelemmel a Manchester City ismét nyílttá tette a bajnokságot, ugyanis Pep Guardiola csapata – amely egy meccsel kevesebbet játszott – vesztett pontok tekintetében beérte az Arsenalt a Premier League-ben.

A listavezető Arsenal a mérkőzés előtt hat ponttal vezetett a második Manchester City előtt a Premier League-ben, azonban az észak-londoni csapat egy meccsel többet játszott, így ha Pep Guardiola együttese abban a tudatban léphetett pályára, hogy ha behúzza a mérkőzést, majd megnyeri az elmaradt találkozóját is, akkor pontegyenlőség alakul ki a két csapat között. 

Az Arsenal szinte a teljes szezonban a Premier League-tabella élén állt
Fotó: Darren Staples/AFP

Bajnoki döntőt játszottak a Premier League-ben

Az Arsenal legnagyobb sztárja, az angol válogatott Bukayo Saka sérülés miatt nem léphetett pályára, azonban a norvég Martin Ødegaard az utolsó pillanatokban vállalni tudta a játékot. Az esélyek az üldöző Manchester City mellett szóltak, Pep Guardiola csapata nemrég a Ligakupa-döntőben már legyőzte Mikel Arteta együttesét, amely nem mellesleg a legutóbbi öt tétmérkőzéséből csak egyet tudott megnyerni. 

A Manchester City óriási lendülettel kezdte a mérkőzést, és már a negyedik percben megszerezhette volna a vezetést, de Rayan Cherki közeli lövését a kapu előtt blokkoló Gabriel vállal a bal kapufára tudta tolni. 

A francia válogatott Rayan Cherkié volt a meccs első nagy helyzete
Fotó: Darren Staples/AFP

A 16. percben aztán hőssé vált a francia karmester. A lendületből meginduló Cherki megkapta a labdát a tizenhatos előterében, szűk területen három védő között is elment, majd nyolc méterről a jobb alsó sarokba lőtt a tehetetlen David Raya mellett (1-0). 

Sokáig azonban nem örülhettek a manchesteriek, ugyanis a 18. percben Gianluigi Donnarumma kapitális hibája után azonnal egyenlített az Arsenal. Az olasz kapus egy hazatett bedobás után elkezdte tologatni a labdát, majd belebombázta azt a rárontó Kai Havertzbe, a német támadó lábáról pedig az üresen maradt kapuba csorgott a labda (1-1). 

Kai Havertz az első gólját lőtte az idei Premier League-szezonban
Fotó: Darren Staples/AFP

A folytatásban többet volt a labda a Manchester Citynél, Pep Guardiola csapata 60%-ban birtokolta a labdát, de nagy helyzetet nem tudott kialakítani az Arsenal kapuja előtt, így a felek döntetlennel mehettek a szünetre. 

A félidőben Mikel Arteta belenyúlt a meccsbe, az angol válogatott Noni Madueke helyére a brazil válogatott Gabriel Martinellit küldte pályára. A második félidőt jobban kezdte a City, a 48. percben egy szögletet követő kavarodás után Erling Haaland lőhetett volna gólt, de a norvég támadó hatméteres lövése a kapufán csattant. 

A folytatásban is a City diktálta a játék ritmusát, az Arsenal főleg a stabilitást helyezte előtérbe. Ennek ellenére az 59. percben kis híján megfordították a meccset az Ágyúsok. 

Egy gyors kontratámadás végén Ødegaard tálalt remek labdát Havertz elé, a német válogatott támadó viszont a kivetődő Donnarummába lőtte a ziccerét. Egy perccel később ismét az észak-londoni csapat veszélyeztetett, ezúttal az angol válogatott Eberechi Eze 18 méteres lövése vágódott le a jobb kapufáról.

Az Arsenal kimaradt lehetőségei után a Manchester City ismét megszerezte a vezetést. Egy gyors kontratámadás végén Nico O’Reilly tette középre a labdát, amit az Arsenal védő nem tudtak kivágni, a hosszún érkező Haaland pedig nyolc méterről a jobb alsó sarokba kanalazta a labdát (2-1). 

Erling Haaland volt az Arsenal elleni rangadó hőse
Fotó: Darren Staples/AFP

A norvég támadótól féltek mint a tűztől a vendégcsapat játékosai, a 67. percben egy kőkemény párharc végén a brazil Gabriel Magalhaes még a mezt is letépte róla, melynek a maradványai egy szerencsés szurkolónál kötöttek ki. 

A 73. percben ismét egyenlíthetett volna az Arsenal. Egy szabadrúgás után Gabriel Magalhaes fejelt öt méterről kapura, azonban a labda irányt változtatott a berepülő O’Reilly oldalán, és végül a jobb kapufán csattant. 

A folytatásban az Arsenal ment előre az egyenlítésért, de nem tudott újabb helyzeteket kidolgozni, ettől pedig frusztráltak lettek a vendégcsapat játékosai. A 83. percben Haaland és Gabriel feszült ismét egymásnak, melyből kis híján tömegverekedés kerekedett, de végül mindkét játékos megúszta sárga lappal. 

A hajrában az Arsenal ment előre az egyenlítésért, Arteta még Viktor Gyökerest, a magyar származású svéd válogatott támadót is pályára küldte, azonban az észak-londoni csapat érdemben sokáig nem tudott eljutni a City kapujáig. A 95. percben aztán egy jobb oldali beadás után Kai Havertz hat méterről a kapu fölé stukkolt, így a német támadó fejében maradt az egyenlítés, Pep Guardiola együttese pedig megnyerte a szezon talán legfontosabb meccset. 

Ezzel a győzelemmel a Manchester City a vesztett pontok tekintetében utolérte az Arsenalt, és ha megnyeri az elhalasztott mérkőzését, pontszámban is utoléri az észak-londoni csapatot. 

Premier League, 33. forduló:
Manchester City-Arsenal 2-1 (1-1).

