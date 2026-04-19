A listavezető Arsenal a mérkőzés előtt hat ponttal vezetett a második Manchester City előtt a Premier League-ben, azonban az észak-londoni csapat egy meccsel többet játszott, így ha Pep Guardiola együttese abban a tudatban léphetett pályára, hogy ha behúzza a mérkőzést, majd megnyeri az elmaradt találkozóját is, akkor pontegyenlőség alakul ki a két csapat között.

Az Arsenal szinte a teljes szezonban a Premier League-tabella élén állt

Fotó: Darren Staples/AFP

Bajnoki döntőt játszottak a Premier League-ben

Az Arsenal legnagyobb sztárja, az angol válogatott Bukayo Saka sérülés miatt nem léphetett pályára, azonban a norvég Martin Ødegaard az utolsó pillanatokban vállalni tudta a játékot. Az esélyek az üldöző Manchester City mellett szóltak, Pep Guardiola csapata nemrég a Ligakupa-döntőben már legyőzte Mikel Arteta együttesét, amely nem mellesleg a legutóbbi öt tétmérkőzéséből csak egyet tudott megnyerni.

A Manchester City óriási lendülettel kezdte a mérkőzést, és már a negyedik percben megszerezhette volna a vezetést, de Rayan Cherki közeli lövését a kapu előtt blokkoló Gabriel vállal a bal kapufára tudta tolni.

Fotó: Darren Staples/AFP

A 16. percben aztán hőssé vált a francia karmester. A lendületből meginduló Cherki megkapta a labdát a tizenhatos előterében, szűk területen három védő között is elment, majd nyolc méterről a jobb alsó sarokba lőtt a tehetetlen David Raya mellett (1-0).

Sokáig azonban nem örülhettek a manchesteriek, ugyanis a 18. percben Gianluigi Donnarumma kapitális hibája után azonnal egyenlített az Arsenal. Az olasz kapus egy hazatett bedobás után elkezdte tologatni a labdát, majd belebombázta azt a rárontó Kai Havertzbe, a német támadó lábáról pedig az üresen maradt kapuba csorgott a labda (1-1).

Fotó: Darren Staples/AFP

A folytatásban többet volt a labda a Manchester Citynél, Pep Guardiola csapata 60%-ban birtokolta a labdát, de nagy helyzetet nem tudott kialakítani az Arsenal kapuja előtt, így a felek döntetlennel mehettek a szünetre.

A félidőben Mikel Arteta belenyúlt a meccsbe, az angol válogatott Noni Madueke helyére a brazil válogatott Gabriel Martinellit küldte pályára. A második félidőt jobban kezdte a City, a 48. percben egy szögletet követő kavarodás után Erling Haaland lőhetett volna gólt, de a norvég támadó hatméteres lövése a kapufán csattant.

A folytatásban is a City diktálta a játék ritmusát, az Arsenal főleg a stabilitást helyezte előtérbe. Ennek ellenére az 59. percben kis híján megfordították a meccset az Ágyúsok.

Egy gyors kontratámadás végén Ødegaard tálalt remek labdát Havertz elé, a német válogatott támadó viszont a kivetődő Donnarummába lőtte a ziccerét. Egy perccel később ismét az észak-londoni csapat veszélyeztetett, ezúttal az angol válogatott Eberechi Eze 18 méteres lövése vágódott le a jobb kapufáról.