95-ös benzin piaci ár: 680,3 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -85,3 Ft / Gázolaj piaci ár: 767,7 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -152,7 Ft

Sokkoló jelenetek játszódtak le a Sunderland-Tottenham Hotspur mérkőzésén. A Premier League 32. fordulójában rendezett találkozón a londoniak két játékosa, Antonín Kinsky és Cristian Romero ijesztő módon ütközött egymással, amely után azonnal orvosi segítséget kellett kérni.

Fotó: ANDY BUCHANAN / AFP

Súlyos sérülést szenvedett a Premier League-sztár?

A kiesés ellen küzdő Tottenham már 1–0-s hátrányban volt, amikor egy kis időre az eredmény másodlagossá vált: egy elsőre ártalmatlannak tűnő szituáció ugyanis gyorsan rossz fordulatot vett.

Egy előrevágott labdára visszazáró Cristian Romero az egyensúlyát vesztette – a felvételek alapján Brian Brobbey enyhén meglökte hátulról  –, majd nagy sebességgel összeütközött saját kapusával, Antonín Kinskyvel.

Az eset súlyosságát jól mutatta, hogy a Sunderland játékosa, Noah Sadiki azonnal a pályára hívta az orvosi stábot.

A játék hosszú percekre megállt, miközben mindkét futballistát a gyepen ápolták. Végül Kinsky a fején kötéssel folytatni tudta a mérkőzést, ám Romero számára véget ért a találkozó: az argentin védő könnyek között hagyta el a pályát.

Romero számára különösen fájó ez az eset, hiszen nemrég, az Atlético Madrid elleni mérkőzésen is agyrázkódás gyanúja miatt kellett lecserélni. A drukkerek a közösségi médiában együttérzésüket fejezték ki, sokan hangsúlyozva, mennyire nehéz helyzetben van a játékos és csapata is.

A találkozón egyébként sem a Tottenham akarata érvényesült: bár a londoniak büntetőhöz jutottak – miután Randal Kolo Muanit buktatták a tizenhatoson belül –, a játékvezető, Rob Jones a VAR-vizsgálat után visszavonta az ítéletet. A végén pedig a Sunderland örülhetett, hiszen Mukiele megpattanó lövése döntőnek bizonyult, és 1–0-s győzelmet ért.

A már kieső helyen álló Spurs számára pedig az eredmény mellett nagy veszteséget jelenthet Romero sérülése is, aki könnyen lehet, hogy hosszú időre kidőlt.

Szem nem marad szárazon: Szoboszlai Dominik egy rákos kisfiún segített – fotó
Szoboszlai Dominik megtörte a csendet, mindenkinek üzent – fotó
Szoboszlai Dominik lefutballozta világbajnok csapattársát

 

