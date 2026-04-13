Szörnyű jelentsor játszódott le Sunderland-Tottenham Hotspur meccsen a Premier League legutóbbi fordulójában, vasárnap.

Antonín Kinsky és Cristian Romero ijesztő módon ütközött egymással a Premier League-meccsen

Súlyos sérülést szenvedett a Premier League-sztár?

A kiesés ellen küzdő Tottenham már 1–0-s hátrányban volt, amikor egy kis időre az eredmény másodlagossá vált: egy elsőre ártalmatlannak tűnő szituáció ugyanis gyorsan rossz fordulatot vett.

Egy előrevágott labdára visszazáró Cristian Romero az egyensúlyát vesztette – a felvételek alapján Brian Brobbey enyhén meglökte hátulról –, majd nagy sebességgel összeütközött saját kapusával, Antonín Kinskyvel.

Az eset súlyosságát jól mutatta, hogy a Sunderland játékosa, Noah Sadiki azonnal a pályára hívta az orvosi stábot.

Slowed down the video. Romero has definitely done his ACL here. Watch his leg. Grim from Brobbey. https://t.co/HsoEn9XN24 pic.twitter.com/nlBEtcqurO — Owen THFC (@owen_thfc_) April 12, 2026

A játék hosszú percekre megállt, miközben mindkét futballistát a gyepen ápolták. Végül Kinsky a fején kötéssel folytatni tudta a mérkőzést, ám Romero számára véget ért a találkozó: az argentin védő könnyek között hagyta el a pályát.

Romero számára különösen fájó ez az eset, hiszen nemrég, az Atlético Madrid elleni mérkőzésen is agyrázkódás gyanúja miatt kellett lecserélni. A drukkerek a közösségi médiában együttérzésüket fejezték ki, sokan hangsúlyozva, mennyire nehéz helyzetben van a játékos és csapata is.

A találkozón egyébként sem a Tottenham akarata érvényesült: bár a londoniak büntetőhöz jutottak – miután Randal Kolo Muanit buktatták a tizenhatoson belül –, a játékvezető, Rob Jones a VAR-vizsgálat után visszavonta az ítéletet. A végén pedig a Sunderland örülhetett, hiszen Mukiele megpattanó lövése döntőnek bizonyult, és 1–0-s győzelmet ért.

A már kieső helyen álló Spurs számára pedig az eredmény mellett nagy veszteséget jelenthet Romero sérülése is, aki könnyen lehet, hogy hosszú időre kidőlt.