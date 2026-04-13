Szörnyű jelentsor játszódott le Sunderland-Tottenham Hotspur meccsen a Premier League legutóbbi fordulójában, vasárnap.
Súlyos sérülést szenvedett a Premier League-sztár?
A kiesés ellen küzdő Tottenham már 1–0-s hátrányban volt, amikor egy kis időre az eredmény másodlagossá vált: egy elsőre ártalmatlannak tűnő szituáció ugyanis gyorsan rossz fordulatot vett.
Egy előrevágott labdára visszazáró Cristian Romero az egyensúlyát vesztette – a felvételek alapján Brian Brobbey enyhén meglökte hátulról –, majd nagy sebességgel összeütközött saját kapusával, Antonín Kinskyvel.
Az eset súlyosságát jól mutatta, hogy a Sunderland játékosa, Noah Sadiki azonnal a pályára hívta az orvosi stábot.
A játék hosszú percekre megállt, miközben mindkét futballistát a gyepen ápolták. Végül Kinsky a fején kötéssel folytatni tudta a mérkőzést, ám Romero számára véget ért a találkozó: az argentin védő könnyek között hagyta el a pályát.
Romero számára különösen fájó ez az eset, hiszen nemrég, az Atlético Madrid elleni mérkőzésen is agyrázkódás gyanúja miatt kellett lecserélni. A drukkerek a közösségi médiában együttérzésüket fejezték ki, sokan hangsúlyozva, mennyire nehéz helyzetben van a játékos és csapata is.
A találkozón egyébként sem a Tottenham akarata érvényesült: bár a londoniak büntetőhöz jutottak – miután Randal Kolo Muanit buktatták a tizenhatoson belül –, a játékvezető, Rob Jones a VAR-vizsgálat után visszavonta az ítéletet. A végén pedig a Sunderland örülhetett, hiszen Mukiele megpattanó lövése döntőnek bizonyult, és 1–0-s győzelmet ért.
A már kieső helyen álló Spurs számára pedig az eredmény mellett nagy veszteséget jelenthet Romero sérülése is, aki könnyen lehet, hogy hosszú időre kidőlt.