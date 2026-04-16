A Sky Italia élő stúdiós beszélgetéssel jelentkezett a labdarúgó Bajnokok Ligája szerdai negyeddöntőiről, a látottakat a korábbi sikeredző, Fabio Capello, valamint az egykori Premier League-csatár, Alberto Di Canio elemezte.

Paolo Di Canio neve közismert a Premier League-ben

Ezúttal nem a labdát fejelte meg a korábbi Premier League-csatár

Paolo Di Canio, aki 190 mérkőzést játszott le az angol élvonalban, a Sky Italia műsorában a szerdai Bajnokok Ligája-mérkőzésekről beszélt, amikor a műsorvezető és szakértőtársa teljes megdöbbenésére belefejelt az asztalába. Az 57 éves visszavonult csatár a goal.com angol kiadása szerint bosszús lett, amikor arról kérdezték, hogy az olasz labdarúgás mégis mikor érheti el a Premier League szintjét.

Di Canio nagy erővel a stúdióasztalnak ütötte a fejét, majd rögtön jelezte, hogy vérzik a homloka, viszont Fabio Capello rögtön a segítéségre sietett, és adott neki zsebkendőt.

Nothing to see here, only Paolo Di Canio cracking his head in blood on the desk during post match Champions just over a football debate, as a demonstration of frustration.



Fabio Capello stood up to hand him a tissue to halt bleeding pic.twitter.com/H9ER1UowGE — Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) April 15, 2026

Az olasz szakértő frusztráltsága érthető, hiszen a Bajnokok Ligája mostani kiírásában egyetlen Serie A-csapat sem jutott be a legjobb négybe, de még a nyolcaddöntőbe se, az olasz válogatott vb-selejtezős drámájáról nem is beszélve. Az Európa-ligában és a Konferencialigában ugyan még áll egy-egy olasz együttes, ám mindkettő jelentős hátrányt szedett össze angol ellenfele ellen.

A Bologna 3-1-re kapott ki az Aston Villától, míg a Fiorentina háromgólos hátrányból várhatja a Crystal Palace elleni visszavágót.