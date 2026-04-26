Mint ismert, az angol Premier League 34. fordulójának szombati játéknapján a Tottenham 1-0-ra győzte le a biztos kieső Wolverhampton Wanderers csapatát, ezzel életben tartotta esélyeit a bennmaradásra. Roberto De Zerbi együttese jelenleg a 18. a tabellán, a West Ham United mögött pedig kétpontos a lemaradása.

Xavi Simons sérülten hagyta el a játékteret a Premier League legutóbbi körében

Fotó: MI NEWS / NurPhoto

Horrorsérülés a Premier League-ben

Azonban a fontos győzelem vezéráldozattal járt a Tottenham számára, hiszen Dominic Solanke az első félidőben, míg Xavi Simons a 63. percben szenvedett sérülést, így az olasz menedzsernek két alkalommal is kényszerből kellett változtatnia. Minden bizonnyal a holland középpályás szenvedte el a súlyosabb sérülést, miután összeütközött Hugo Buenóval, és fájdalmas arccal terült el a földön.

Simons végül hordágyon hagyta el a pályát, de miközben lefele tolták, pár Wolves-szurkoló kihúzta nála a biztosítékot, ennek pedig káromkodás lett a vége.

„B*szd meg, b*szd meg, b*szd meg!” − kiabálta a hazai szurkolóknak a holland futballista.

Xavi Simons was seen shouting back from the stretcher to a Wolves Fans



“F*ck you.” 👀

A mérkőzést végül Joao Palhinha késői találata döntötte el, de az közel sem biztos, hogy a Tottenham elkerülheti azt a szégyent, ami utoljára 1977-ben fordult elő a csapattal, a kiesést. De Zerbi a találkozót követően Solanke problémájáról pozitívan nyilatkozott, míg Simons sérülése kapcsán aggodalmát fejezte ki.

Hétfőn vagy kedden meglátjuk. Solanke valószínűleg izomsérülést szenvedett, ezt könnyebb kezelni, mint a térdproblémákat. Xavi valóban érzett fájdalmat, de pár perce beszéltem vele, és már jobban érzi magát”

− fogalmazott az olasz, akinek már csak négy esélye van arra, hogy megmenekíthesse csapatát a Premier League-kieséstől.