A Chelsea korábbi edzőjének, Frank Lampardnak sikerült először. Tóth Balázs csapata, a Blackburn 1-1-es döntetlent játszott pénteken a Coventry ellen, és ez a megszerzett pont azt jelentette, hogy a listavezető 25 év után visszajutott a Premier League-be.

Az angol másodosztályú labdarúgó-bajnokság 43. fordulójának pénteki játéknapján Tóth Balázs csapata, a Blackburn fogadta azt a listavezető Coventryt, amely döntetlen esetén már három körrel a vége előtt bebiztosíthatta a Premier League-feljutást.

Újra a Premier League-ben a Coventry
Fotó: NEWS IMAGES / NurPhoto

A döntetlen elég volt a Premier League-feljutáshoz

A péntek esti találkozó visszafogott első félidőt hozott, Tóth Balázsnak nem volt sok dolga, ráadásul a fordulást követően a hazai közönség örülhetett, hiszen Morisita Rjoja megszerezte a vezetést, és az akkori állás szerint a feljutási ünnepet is elnapolta volna. Ám a Coventry nem adta fel, nagy nyomást helyezett a házigazdára, a 84. percben pedig ez kifizetődött, amikor Bobby Thomas gólt fejelt Tóth kapujába.

Később kiderült, a 25 éves védő találata a feljutást is jelentette, így a Coventry 25 év után szerepelhet ismét a Premier League-ben.

Frank Lampard csapata mellett természetesen a Blackburn sem lehet teljesen elégedetlen, hiszen Tóthék egy újabb nagy lépést tettek a bennmaradás felé. A magyar válogatott kapus csapata jelenleg a 19. a tabellán, öt ponttal a vonal fölött, viszont kettővel több lejátszott bajnokival.

  • Kapcsolódó tartalom

 

