A horvát Igor Tudor jött, látott és ment. A Tottenhamnél összesen 44 napot kapott az edző, de Igor Tudor még ezzel a csúfos mérleggel sem fér fel a dobogóra, ami az egy csapatnál töltött legrövidebb időt jelenti a Premier League edzői közöttük. Mutatjuk a csúfos rangsor élmezőnyét.

A horvát szakember előző vasárnap, közös megegyezéssel távozott a küszködő észak-londoni klubtól, miután hét mérkőzésen irányította a csapatot. Igor Tudor mindeközben édesapja halálát gyászolja, amelyről egy héttel azt megelőzően, a Nottingham Forest elleni 3–0-s hazai vereség után értesült. A klub továbbra is szenved, és december 28. óta nyeretlen a Premier League-ben, miközben próbálja elkerülni a kiesést, amire 1977 óta nem akadt példa.

Igor Tudor nem egészen így akart emlékezeteset alkotni a Premier League-ben
Igor Tudor nem egészen így akart emlékezeteset alkotni a Premier League-ben
Fotó: NEWS IMAGES / NurPhoto

Igor Tudor 44 napot kapott a kispadon a Premier League-ben

Tudor mindössze 44 napot töltött a kispadon. Még egy olyan korszakban is, amikor a klubvezetők türelmetlensége és pánikszerű döntései gyakoriak, ez rendkívül rövid idő. Mégsem ez a legrövidebb edzői időszak a Premier League 34 éves történetében – ezt a „rekordot” továbbra is Sam Allardyce tartja a Leeds United csapatával.

Az elmúlt 20 évben kell keresni a tíz legrövidebb ideig tartó megbízatást, ezek közül négy az elmúlt három évben ért véget. A döntések gyorsasága és hirtelensége nem angol probléma, és nemcsak az élvonalra jellemző. Wilfried Nancy például mindössze 33 nap után lett menesztve a Celtictől, míg a Championshipben a West Bromwich Albion Eric Ramsay-t rúgta ki 44 nap után.

A legrövidebb edzői megbízatások a Premier League-ben:

  • Sam Allardyce (Leeds United, 2023) – 31 nap
  • Ange Postecoglou (Nottingham Forest, 2025) – 40 nap
  • Les Reed (Charlton Athletic, 2006) – 41 nap
  • Igor Tudor (Tottenham, 2026) – 44 nap
  • Javi Gracia (Leeds United, 2023) – 72 nap
  • René Meulensteen (Fulham, 2013–14) – 76 nap
  • Frank de Boer (Crystal Palace, 2017) – 78 nap
  • Bob Bradley (Swansea, 2016) – 86 nap
  • Quique Sánchez Flores (Watford, 2019) – 86 nap
  • Nathan Jones (Southampton, 2022–23) – 95 nap
  • Colin Todd (Derby County, 2001–02) – 99 nap

A lista élén álló Allardyce például 2023-ban mindössze négy mérkőzéssel a szezon vége előtt érkezett a Leedshez, de nem tudta megmenteni a csapatot a kieséstől, és később nem vállalta az újjáépítést a másodosztályban. Elődje, Javi Gracia mindössze 72 nap után távozott – ráadásul telefonon, a születésnapján közölték vele a döntést.

Hasonlóan kemény bánásmódban részesült Les Reed is a Charltonnál, akit 2006 karácsony estéjén menesztettek, mindössze 41 nap után.

A Nottingham Forestnél köztudottan rövid életűek az edzők. Ange Postecoglou nyolc mérkőzésen sem tudott nyerni, és azonnal menesztették. Postecoglu, aki tavasszal Európa-ligát nyert a Tottenhammel, már a második vezetőedzője volt akkor a szezonban a Nottinghamnek, amely az idényt még a portugál Nuno Espírito Santóval kezdte. A Watford szintén híres a gyakori edzőváltásokról: Quique Sánchez Flores második időszaka például mindössze 86 napig tartott.

Ange Postecoglu manager of Tottenham Hotspur during the Premier League match between Brentford and Tottenham Hotspur at the Gtech Community Stadium, Brentford on Sunday 20th August 2023. (Photo: by Tom West/MI News/NurPhoto) (Photo by MI News / NurPhoto via AFP)
Postecoglu menesztése sem ért rekordot
Fotó: MI NEWS / NurPhoto

Bob Bradley 2016-ban az első amerikai edző lett a Premier League-ben, de 86 nap és 11 mérkőzés után kirúgták, miután csapata 29 gólt kapott és csak nyolc pontot szerzett.

„Egy ilyen erős bajnokságban bárkivel előfordulhat egy rossz sorozat” – mondta akkor, de a modern futballban kevés edző kap időt a javításra.

Érdemes pár szót szentelni a holland Frank de Boernak is, aki a Crystal Palace csapatával sorrendben a Huddersfield, a Liverpool, a Swansea és a Burnley együttesétől is kikapott. A londoniak ráadásul egyetlen gólt sem szereztek az említett mérkőzéseken.

Az akkor 47 éves De Boer június 26-án vette át a csapat irányítását éppen Sam Allardyce-tól, ám mindössze 78 napot töltött az együttes kispadján, ezzel negatív rekordot állított fel és az első edző lett a PL-ben, akit azelőtt menesztettek, hogy csapata gólt szerzett volna. De Boer egyébként korábban az Internél is csak 14 meccset kapott.

