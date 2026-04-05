A horvát szakember előző vasárnap, közös megegyezéssel távozott a küszködő észak-londoni klubtól, miután hét mérkőzésen irányította a csapatot. Igor Tudor mindeközben édesapja halálát gyászolja, amelyről egy héttel azt megelőzően, a Nottingham Forest elleni 3–0-s hazai vereség után értesült. A klub továbbra is szenved, és december 28. óta nyeretlen a Premier League-ben, miközben próbálja elkerülni a kiesést, amire 1977 óta nem akadt példa.
Igor Tudor 44 napot kapott a kispadon a Premier League-ben
Tudor mindössze 44 napot töltött a kispadon. Még egy olyan korszakban is, amikor a klubvezetők türelmetlensége és pánikszerű döntései gyakoriak, ez rendkívül rövid idő. Mégsem ez a legrövidebb edzői időszak a Premier League 34 éves történetében – ezt a „rekordot” továbbra is Sam Allardyce tartja a Leeds United csapatával.
Az elmúlt 20 évben kell keresni a tíz legrövidebb ideig tartó megbízatást, ezek közül négy az elmúlt három évben ért véget. A döntések gyorsasága és hirtelensége nem angol probléma, és nemcsak az élvonalra jellemző. Wilfried Nancy például mindössze 33 nap után lett menesztve a Celtictől, míg a Championshipben a West Bromwich Albion Eric Ramsay-t rúgta ki 44 nap után.
A legrövidebb edzői megbízatások a Premier League-ben:
- Sam Allardyce (Leeds United, 2023) – 31 nap
- Ange Postecoglou (Nottingham Forest, 2025) – 40 nap
- Les Reed (Charlton Athletic, 2006) – 41 nap
- Igor Tudor (Tottenham, 2026) – 44 nap
- Javi Gracia (Leeds United, 2023) – 72 nap
- René Meulensteen (Fulham, 2013–14) – 76 nap
- Frank de Boer (Crystal Palace, 2017) – 78 nap
- Bob Bradley (Swansea, 2016) – 86 nap
- Quique Sánchez Flores (Watford, 2019) – 86 nap
- Nathan Jones (Southampton, 2022–23) – 95 nap
- Colin Todd (Derby County, 2001–02) – 99 nap
A lista élén álló Allardyce például 2023-ban mindössze négy mérkőzéssel a szezon vége előtt érkezett a Leedshez, de nem tudta megmenteni a csapatot a kieséstől, és később nem vállalta az újjáépítést a másodosztályban. Elődje, Javi Gracia mindössze 72 nap után távozott – ráadásul telefonon, a születésnapján közölték vele a döntést.
Hasonlóan kemény bánásmódban részesült Les Reed is a Charltonnál, akit 2006 karácsony estéjén menesztettek, mindössze 41 nap után.
A Nottingham Forestnél köztudottan rövid életűek az edzők. Ange Postecoglou nyolc mérkőzésen sem tudott nyerni, és azonnal menesztették. Postecoglu, aki tavasszal Európa-ligát nyert a Tottenhammel, már a második vezetőedzője volt akkor a szezonban a Nottinghamnek, amely az idényt még a portugál Nuno Espírito Santóval kezdte. A Watford szintén híres a gyakori edzőváltásokról: Quique Sánchez Flores második időszaka például mindössze 86 napig tartott.
Bob Bradley 2016-ban az első amerikai edző lett a Premier League-ben, de 86 nap és 11 mérkőzés után kirúgták, miután csapata 29 gólt kapott és csak nyolc pontot szerzett.
„Egy ilyen erős bajnokságban bárkivel előfordulhat egy rossz sorozat” – mondta akkor, de a modern futballban kevés edző kap időt a javításra.
Érdemes pár szót szentelni a holland Frank de Boernak is, aki a Crystal Palace csapatával sorrendben a Huddersfield, a Liverpool, a Swansea és a Burnley együttesétől is kikapott. A londoniak ráadásul egyetlen gólt sem szereztek az említett mérkőzéseken.
Az akkor 47 éves De Boer június 26-án vette át a csapat irányítását éppen Sam Allardyce-tól, ám mindössze 78 napot töltött az együttes kispadján, ezzel negatív rekordot állított fel és az első edző lett a PL-ben, akit azelőtt menesztettek, hogy csapata gólt szerzett volna. De Boer egyébként korábban az Internél is csak 14 meccset kapott.
