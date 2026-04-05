A horvát szakember előző vasárnap, közös megegyezéssel távozott a küszködő észak-londoni klubtól, miután hét mérkőzésen irányította a csapatot. Igor Tudor mindeközben édesapja halálát gyászolja, amelyről egy héttel azt megelőzően, a Nottingham Forest elleni 3–0-s hazai vereség után értesült. A klub továbbra is szenved, és december 28. óta nyeretlen a Premier League-ben, miközben próbálja elkerülni a kiesést, amire 1977 óta nem akadt példa.

Igor Tudor nem egészen így akart emlékezeteset alkotni a Premier League-ben

Igor Tudor 44 napot kapott a kispadon a Premier League-ben

Tudor mindössze 44 napot töltött a kispadon. Még egy olyan korszakban is, amikor a klubvezetők türelmetlensége és pánikszerű döntései gyakoriak, ez rendkívül rövid idő. Mégsem ez a legrövidebb edzői időszak a Premier League 34 éves történetében – ezt a „rekordot” továbbra is Sam Allardyce tartja a Leeds United csapatával.

Az elmúlt 20 évben kell keresni a tíz legrövidebb ideig tartó megbízatást, ezek közül négy az elmúlt három évben ért véget. A döntések gyorsasága és hirtelensége nem angol probléma, és nemcsak az élvonalra jellemző. Wilfried Nancy például mindössze 33 nap után lett menesztve a Celtictől, míg a Championshipben a West Bromwich Albion Eric Ramsay-t rúgta ki 44 nap után.

A legrövidebb edzői megbízatások a Premier League-ben:

Sam Allardyce (Leeds United, 2023) – 31 nap

Ange Postecoglou (Nottingham Forest, 2025) – 40 nap

Les Reed (Charlton Athletic, 2006) – 41 nap

Igor Tudor (Tottenham, 2026) – 44 nap

Javi Gracia (Leeds United, 2023) – 72 nap

René Meulensteen (Fulham, 2013–14) – 76 nap

Frank de Boer (Crystal Palace, 2017) – 78 nap

Bob Bradley (Swansea, 2016) – 86 nap

Quique Sánchez Flores (Watford, 2019) – 86 nap

Nathan Jones (Southampton, 2022–23) – 95 nap

Colin Todd (Derby County, 2001–02) – 99 nap

A lista élén álló Allardyce például 2023-ban mindössze négy mérkőzéssel a szezon vége előtt érkezett a Leedshez, de nem tudta megmenteni a csapatot a kieséstől, és később nem vállalta az újjáépítést a másodosztályban. Elődje, Javi Gracia mindössze 72 nap után távozott – ráadásul telefonon, a születésnapján közölték vele a döntést.