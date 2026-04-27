Egészen bizarr eset történt hétvégén a West Ham United és az Everton bajnokija előtt. A Premier League-ben a kiesés elől menekülő londoni csapat egyik szurkolója a vonatúton nemes egyszerűséggel hajvasalóval kezdett el steaket sütni.

A 52 éves Tony Goodman a Cornwallban található St Austellból indult Londonba, hogy a helyszínről buzdítsa kedvenc csapatát, a West Ham Unitedet, amely az Evertont fogadta az angol labdarúgó-bajnokság (Premier League) 34. fordulójában. A brit férfi kihasználta a több mint négyórás vonatutat és olyan dolgot csinált, ami valószínűleg csak keveseknek jutott volna eszébe. 

Fotó: MI NEWS / NurPhoto

Őrült ötlettel állt elő a Premier League-csapat szurkolója

Goodman ugyanis előkapott egy előző este bepácolt steakdarabot, majd egy hajvasaló két lapja közé tette a húst, mintha egy grillsütő lenne. Miután a hajvasalót bedugta a vonat konnektorába, a kabinban található asztalkát rögtönzött konyhává alakította. A bizarr látványt a vonaton utazó többi utas döbbenten figyelte, de volt aki csak nevetett: egy édesanya például a gyermekével együtt mosolyogva nézte, ahogy a drukker elkészíti a sajátos ebédjét.

A hús sercegni kezdett a vasalóban, közben a West Ham-drukker két szelet vajas kenyeret készített elő. Ahogy a sült A végén még mozzarellát is tett rá, így állt össze a különleges „vonatos steak-szendvics”, ami még szerencsét is hozott neki. A West Ham ugyanis egy hosszabbításban szerzett góllal 2-1-re legyőzte az Evertont. Nuno Espírito Santo együttese így négy fordulóval a bajnokság vége előtt továbbra is 17., még bennmaradást érő helyen áll az angol élvonalban, ám előnye csak csak két pont a Tottenham előtt.

