A címvédő Paris Saint-Germain hazai pályán 5-4-re legyőzte a Bayern Münchent a labdarúgó Bajnokok Ligája elődöntőjének első mérkőzésén. A párizsi rangadón a PSG-nek és a Bayernnek is megítélt egy-egy tizenegyest a játékvezető, akinek azonban több döntése is vitákat váltott ki.

Kétségtelenül akár előrehozott döntőnek is beillett volna a kedd esti rangadó a Parc des Princes-ben, hiszen a labdarúgó Bajnokok Ligája első elődöntőjének odavágóján a címvédő Paris Saint-Germain fogadta a tavaszi szezon talán legmeggyőzőbb teljesítményét nyújtó Bayern Münchent. Annak ellenére is a német bajnok kezdte jobban a találkozót, hogy eltiltás miatt nélkülöznie kellett a kispadról Vincent Kompany vezetőedzőt, azonban a PSG fordított, így 3-2-re vezetett a szünetben.

Paris Saint-Germain's French forward #10 Ousmane Dembele celebrates after scoring his team third goal during the UEFA Champions League semi-final first leg football match between Paris Saint-Germain (PSG) and Bayern Munich at the Parc des Princes in Paris on April 28, 2026.
A PSG aranylabdás sztárja, Ousmane Dembélé a negyedik gólját lőtte az egyenes kieséses szakaszban
Fotó: AFP/Franck Fife

Óriási vitát váltott ki a PSG tizenegyese

Az első félidő hosszabbításában a párizsi együttes Alphonso Davies kezezése miatt tizenegyeshez jutott. Ousmane Dembélé beadása után a labda a kanadai balhátvéd combjáról vágódott a bal kezére. A svájci Sandro Schärer játékvezető a VAR-szoba tanácsára kiment megnézni az esetet, s noha nem volt szó szándékosságról, megítélte a büntetőt, amit az aranylabdás francia támadó értékesített.

A döntés sokaknál kiverte a biztosítékot, a mérkőzésen kommentátorként dolgozó Premier League-legenda, Alan Shearer azonban egyenesen kiakadt az ítéleten.

„Amint látom, hogy a labda előbb a lábáról pattan a kezére, az nálam nem büntető. Nem értek egyet ezzel a döntéssel. 

Ha egyenesen a karját találja el, rendben, talán elfogadom. De ha egyszer a testének egy másik részéről pattan a karjára, akkor mit kellene tennie?

– mondta a korábbi angol válogatott csatár. „Szerintem a kezezés szabályai egyszerűen nonszenszek. A futball vezetői teljesen összekuszálták az egészet” – fakadt ki a Newcastle United egykori klasszisa.

Nem Shearer volt az egyetlen, aki kritizálta az ítéletet, a Manchester United egykori támadója, Wayne Rooney is úgy vélte, hogy ilyen szituációban nem lett volna szabad büntetőt ítélni, mert a labda egyértelműen a játékos testéről pattant a karjára.

„Szerintem nem volt tizenegyes. A keze a háta mögött volt, már kifelé mozdult, amikor a jobb combjáról a karjára pattant a labda. Lehet, hogy az európai kupasorozatokban kicsit másképp működik, nem tudom, de számomra ez nem volt büntető” – vélekedett a Manchester United történetének legeredményesebb gólszerzője.

A Tottenham és az angol válogatott korábbi szövetségi kapitánya, Glenn Hoddle a közösségi oldalán fakadt ki „Dühöngök, micsoda meccset rontott el egy ilyen ördögi döntés!! Ezek a bírók gúnyt űznek a labdarúgásból. Szégyen”.

A 10. percben is volt egy furcsa ítélet, amikor Dembélé betört a tizenhatoson belülre, majd amikor már lövésre készült volna, hirtelen elesett két bajor védő gyűrűjében. A francia számon kérte a bírót, hogy miért nem ítélt tizenegyest – szerinte ugyanis szabálytalankodtak vele szemben. A svájci bíró azonban továbbot intett, sőt még a VAR sem vizsgálta az esetet, mert úgy érezték, Aleksander Pavlovic szerelése szabályos volt.

A folytatásban a franciák hiába húztak el 5-2-re, a bajorok végül csak minimális vereséget szenvedtek, így szoros maradt a párharc. A párizsi csapatban a georgiai Hvicsa Kvarachelia és a francia aranylabdás, Ousmane Dembélé is duplázott.

A BL-elődöntő visszavágóját jövő szerdán rendezik Münchenben, a másik ágon pedig az angol Arsenal és a spanyol Atlético Madrid találkozik egymással. A fináléra május 30-án Budapesten a Puskás Arénában kerül sor.

