Kétségtelenül akár előrehozott döntőnek is beillett volna a kedd esti rangadó a Parc des Princes-ben, hiszen a labdarúgó Bajnokok Ligája első elődöntőjének odavágóján a címvédő Paris Saint-Germain fogadta a tavaszi szezon talán legmeggyőzőbb teljesítményét nyújtó Bayern Münchent. Annak ellenére is a német bajnok kezdte jobban a találkozót, hogy eltiltás miatt nélkülöznie kellett a kispadról Vincent Kompany vezetőedzőt, azonban a PSG fordított, így 3-2-re vezetett a szünetben.

A PSG aranylabdás sztárja, Ousmane Dembélé a negyedik gólját lőtte az egyenes kieséses szakaszban

Óriási vitát váltott ki a PSG tizenegyese

Az első félidő hosszabbításában a párizsi együttes Alphonso Davies kezezése miatt tizenegyeshez jutott. Ousmane Dembélé beadása után a labda a kanadai balhátvéd combjáról vágódott a bal kezére. A svájci Sandro Schärer játékvezető a VAR-szoba tanácsára kiment megnézni az esetet, s noha nem volt szó szándékosságról, megítélte a büntetőt, amit az aranylabdás francia támadó értékesített.

A döntés sokaknál kiverte a biztosítékot, a mérkőzésen kommentátorként dolgozó Premier League-legenda, Alan Shearer azonban egyenesen kiakadt az ítéleten.

„Amint látom, hogy a labda előbb a lábáról pattan a kezére, az nálam nem büntető. Nem értek egyet ezzel a döntéssel.

Ha egyenesen a karját találja el, rendben, talán elfogadom. De ha egyszer a testének egy másik részéről pattan a karjára, akkor mit kellene tennie?

– mondta a korábbi angol válogatott csatár. „Szerintem a kezezés szabályai egyszerűen nonszenszek. A futball vezetői teljesen összekuszálták az egészet” – fakadt ki a Newcastle United egykori klasszisa.

Nem Shearer volt az egyetlen, aki kritizálta az ítéletet, a Manchester United egykori támadója, Wayne Rooney is úgy vélte, hogy ilyen szituációban nem lett volna szabad büntetőt ítélni, mert a labda egyértelműen a játékos testéről pattant a karjára.

„Szerintem nem volt tizenegyes. A keze a háta mögött volt, már kifelé mozdult, amikor a jobb combjáról a karjára pattant a labda. Lehet, hogy az európai kupasorozatokban kicsit másképp működik, nem tudom, de számomra ez nem volt büntető” – vélekedett a Manchester United történetének legeredményesebb gólszerzője.