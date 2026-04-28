Percről percre közvetítésünk folyamatosan frissül!
Óriási német helyzet
A 39. percben Stanisic kapott labdát a jobb oldalon, a horvát védő egyedül törhetett kapura, azonban a méterekről becsúszó Hakimi az utolsó pillanatban szerelni tudta.
Újabb hatalmas párizsi helyzet
A 37. percben egy müncheni labdavesztés után Doué kapott egy kiugratást, betört a tizenhatoson belülre, majd 13 méterről centikkel lőtt a jobb alsó mellé.
Fordított a PSG!
A bal oldali szögeltre João Neves robbant be a rövid oldalon, majd hat méterről a hosszú alsóba csúsztatott (2-1).
Párizsi helyzet
Désire Doué indult meg a kapu felé, megbolondította a teljes müncheni védelmet, majd a 14 méteres lövése egy vendégjátékosról szögeltre vágódott.
Kvarachelia szenzációs formában
Egyenlít a PSG!
Kvarachelia kapta meg a labdát a bal szélen, a georgiai támadó elkezdett befelé húzni, kicselezte Stanisicet, majd 14 méterről gyönyörű gólt tekert a hosszú alsóba (1-1).
Mit művelt Dembélé???
Egy eladott labda után Dembélé léphetett ki ziccerben, egy az egyben mehetett Neuerre, de olyan borzalmasan lőtte el a labdát, hogy majdnem bedobás lett belőle.
Kane üldözi Mbappét
Újabb hatalmas Bayern-helyzet
A 20. perc elején egy labdavesztés után Kane tálalt elképesztő labdát Olise elé, aki ziccerbe került, de a nyolcméteres lövését Szafonov lábbal védeni tudta.
Kane nem hibázott!
A labda mögé Harry Kane állt oda, aki magabiztosan a bal alsóba lőtt a jobbra vetődő Szafonov mellett.
Tizenegyest kapott a Bayern
A 16. percben egy gyönyörű kombináció végén Olise hozta ziccerbe Luis Díazt, a kolumbiai támadó azonban nem tudott lőni, mert a becsúszó Pacho csak szabálytalanul tudta szerelni, a játékvezető pedig azonnal a büntetőpontra mutatott.
PSG-sárga
Az ellentámadásból a Bayern München vezethetett egy kontrát, ami gyorsan elhalt, amikor Marquinhos feltartotta Luis Díazt - mindenzt egy sárga lapért.
Párizsi helyzet
A 12. percben egy eladott labda után Dembélé gyorsíthatott rá a müncheni védelemre, betört a tizenhatoson belülre, azonban Pavlovic szerelni tudta az aranylabdás támadót.
Szélvészgyors emberek mindkét oldalon
Bayern-lehetőség
A hatodik perc elején Olise ment el a jobb szélen, a középre tett labdájára Musiala érkezett középen, de Szafonov olvasta a játékot és egy remek kivetődéssel megkaparintotta a labdát.
Hatalmas az iram
A harmadik percben járunk, elképesztő rohanás van, de helyzetet még egyik csapat sem tudott kialakítani.
Elkezdődött az első felvonás
A PSG kezdte a meccset. A párizsi csapat azonnal kirúgta a labdát az oldalvonalon túlra, hogy megkezdhesse a magas letámadását.
A csapatok már a pályán
Hamarosan kezdődik a meccs.
A kezdőcsapatok:
PSG: Szafonov – Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes – Zaïre-Emery, Vitinha, João Neves – Doué, Dembélé, Kvarachelia.
Bayern: Neuer – Stanisic, Upamecano, Tah, Davies – Kimmich, Pavlovic – Olise, Musiala, Díaz – Kane.
Bombaformában a Paris Saint-Germain
Eleinte a címvédő Paris Saint-Germain is remekül teljesített az idei Bajnokok Ligája-alapszakaszban, mivel három győzelemmel kezdett, majd a Bayerntől elszenvedett vereség után a Tottenham sem jelentett számára akadályt. Utolsó három összecsapásán azonban csupán két döntetlennel szerzett pontokat, ezért csak a 11. helyen végzett az alapszakaszban, így a nyolcaddöntő eléréséhez egy plusz párharcra is szüksége volt. A visszaesés azonban átmenetinek bizonyult, mivel a kieséses szakaszban a Monacót, majd a nyolcaddöntőben a Chelsea-t, a negyeddöntőben pedig a Liverpoolt is kettős sikerrel ejtette ki, utóbbitól gólt sem kapott.
A Bayern az edzője nélkül játszik
A keddi találkozón Vincent Kompany, a bajorok vezetőedzője nem ülhet le a kispadra, mert a Real Madrid elleni negyeddöntő visszavágóján megkapta idénybeli harmadik sárga lapját.
Harry Kane az Aranylabda fő esélyese?
A hatgólos Luis Díaz mellett a bajorok bízhatnak Harry Kane elképesztő teljesítményében is, mivel a 32 éves angol csatár 12-szer volt eredményes az idei kupasorozatban, így Kylian Mbappé mögött második a góllövőlistán. Egyébként pedig a teljes idényt tekintve hatvan találatnál jár, beleértve a BL mellett az angol válogatottban (8), a Bundesligában (33) és a Német Kupában (7) elért találatait is. Hétvégén a Bayern szakmai stábja hazája bajnokságában megpróbálta nélkülözni Kane-t, miként Jamal Musialát és a francia Michael Olise-t is, de a középmezőnyhöz tartozó Mainz az első félidő végén 3-0-ra vezetett. Ezért mégis pályára lépett a három meghatározó játékos és valamennyien góllal járultak hozzá a Bayern 4-3-as fordításához.
A Bayern München minden ellenfelét kiütötte
Az időközben a 35. Bundesliga-aranyérmüket megszerző müncheniek a nyolc alapszakasz-mérkőzésükből hetet megnyertek, csak az Arsenal vendégeként kaptak ki, s a londoni rivális mögött a második helyen jutottak tovább a nyolcaddöntőbe. Vincent Kompany vezetőedző együttesének erejét jelzi, hogy a tizenhat között az Atalantát, majd a negyeddöntőben a rekord BEK/BL-bajnok Real Madridot is kettős győzelemmel ejtette ki, előbbi ellen tíz, utóbbi esetében hat gólt szerezve.
A Bayern remek a PSG ellen
A Bayern München a legutóbbi öt mérkőzést megnyerte a Bajnokok Ligájában a Paris Saint-Germain ellen. Novemberben, az idei kupasorozat alapszakaszában Luis Díaz duplájával a Bayern az első félidőben két góllal vezetett, s bár közvetlenül a szünet előtt a játékvezető kiállította a kolumbiai támadót, az emberelőnybe került házigazda és egyben címvédő PSG csak egy gólt tudott csökkenteni hátrányából. Ezzel a 2-1-es sikerrel lett meg az ötmérkőzéses győzelmi széria a BL-ben, amellyel szemben a francia bajnok csak a tavalyi júliusi, klubvilágbajnoki negyeddöntőben elért 2-0-s győzelemnek örülhetett.