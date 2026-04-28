Rendkívüli

Új frontot nyitott Brüsszel – több országot is célba vettek

Olvasta?

Titkos NASA e-mailek szivárogtak ki – teljesen más az igazság az UFO-ról?

Óriási német helyzet
2026.04.28. 21:41
Újabb hatalmas párizsi helyzet
2026.04.28. 21:39
Fordított a PSG!
2026.04.28. 21:35
Párizsi helyzet
2026.04.28. 21:34
Kvarachelia szenzációs formában
2026.04.28. 21:32
Egyenlít a PSG!
2026.04.28. 21:27
Mit művelt Dembélé???
2026.04.28. 21:26
Kane üldözi Mbappét
2026.04.28. 21:25
Újabb hatalmas Bayern-helyzet
2026.04.28. 21:21
Kane nem hibázott!
2026.04.28. 21:19
Tizenegyest kapott a Bayern
2026.04.28. 21:18
PSG-sárga
2026.04.28. 21:15
Párizsi helyzet
2026.04.28. 21:14
Szélvészgyors emberek mindkét oldalon
2026.04.28. 21:12
Bayern-lehetőség
2026.04.28. 21:07
Hatalmas az iram
2026.04.28. 21:05
Elkezdődött az első felvonás
2026.04.28. 21:02
A csapatok már a pályán
2026.04.28. 20:59
A kezdőcsapatok:
2026.04.28. 20:47
Bombaformában a Paris Saint-Germain
2026.04.28. 20:41
A Bayern az edzője nélkül játszik
2026.04.28. 20:38
Harry Kane az Aranylabda fő esélyese?
2026.04.28. 20:24
A Bayern München minden ellenfelét kiütötte
2026.04.28. 20:22
A Bayern remek a PSG ellen
2026.04.28. 20:19
Cikkünk folyamatosan frissül
Kedden este kilenc órától a labdarúgó Bajnokok Ligája elődöntőjében a címvédő Paris Saint-Germain a német rekordbajnok Bayern Münchent fogadja. A találkozót sokan előrehozott döntőként kezelik, hiszen a francia csapat döbbenetes játékerőt képvisel, míg a Bayern a számok alapján jelen pillanatban egyértelműen Európa legjobb csapata. Percről percre közvetítésünkben kövessék velünk a mérkőzés legfontosabb pillanatait!

Percről percre közvetítésünk folyamatosan frissül!

 

21:41
2026. április 28.
Óriási német helyzet

A 39. percben Stanisic kapott labdát a jobb oldalon, a horvát védő egyedül törhetett kapura, azonban a méterekről becsúszó Hakimi az utolsó pillanatban szerelni tudta. 

21:39
2026. április 28.
Újabb hatalmas párizsi helyzet

A 37. percben egy müncheni labdavesztés után Doué kapott egy kiugratást, betört a tizenhatoson belülre, majd 13 méterről centikkel lőtt a jobb alsó mellé. 

21:35
2026. április 28.
Fordított a PSG!

A bal oldali szögeltre João Neves robbant be a rövid oldalon, majd hat méterről a hosszú alsóba csúsztatott (2-1).

21:34
2026. április 28.
Párizsi helyzet

Désire Doué indult meg a kapu felé, megbolondította a teljes müncheni védelmet, majd a 14 méteres lövése egy vendégjátékosról szögeltre vágódott. 

21:32
2026. április 28.
Kvarachelia szenzációs formában

Paris Saint-Germain's Georgian forward #07 Khvicha Kvaratskhelia (R) celebrates with Paris Saint-Germain's French forward #10 Ousmane Dembele after scoring his team first goal during the UEFA Champions League semi-final first leg football match between Paris Saint-Germain (PSG) and Bayern Munich at the Parc des Princes in Paris on April 28, 2026. (Photo by FRANCK FIFE / AFP)
Hvicsa Kvarachelia a 10. gólját lőtte az idei BL-szezonban
Fotó: AFP/Franck Fife

 

21:27
2026. április 28.
Egyenlít a PSG!

Kvarachelia kapta meg a labdát a bal szélen, a georgiai támadó elkezdett befelé húzni, kicselezte Stanisicet, majd 14 méterről gyönyörű gólt tekert a hosszú alsóba (1-1). 

21:26
2026. április 28.
Mit művelt Dembélé???

Egy eladott labda után Dembélé léphetett ki ziccerben, egy az egyben mehetett Neuerre, de olyan borzalmasan lőtte el a labdát, hogy majdnem bedobás lett belőle. 

21:25
2026. április 28.
Kane üldözi Mbappét

Bayern Munich's English forward #09 Harry Kane celebrates after scoring his team first goal during the UEFA Champions League semi-final first leg football match between Paris Saint-Germain (PSG) and Bayern Munich at the Parc des Princes in Paris on April 28, 2026. (Photo by ALAIN JOCARD / AFP)
Harry Kane a 13. gólját lőtte a BL-szezonban, már csak két találatra van Mbappétől
Fotó: AFP/Alain Jocard

 

21:21
2026. április 28.
Újabb hatalmas Bayern-helyzet

A 20. perc elején egy labdavesztés után Kane tálalt elképesztő labdát Olise elé, aki ziccerbe került, de a nyolcméteres lövését Szafonov lábbal védeni tudta. 

21:19
2026. április 28.
Kane nem hibázott!

A labda mögé Harry Kane állt oda, aki magabiztosan a bal alsóba lőtt a jobbra vetődő Szafonov mellett. 

21:18
2026. április 28.
Tizenegyest kapott a Bayern

A 16. percben egy gyönyörű kombináció végén Olise hozta ziccerbe Luis Díazt, a kolumbiai támadó azonban nem tudott lőni, mert a becsúszó Pacho csak szabálytalanul tudta szerelni, a játékvezető pedig azonnal a büntetőpontra mutatott. 

21:15
2026. április 28.
PSG-sárga

Az ellentámadásból a Bayern München vezethetett egy kontrát, ami gyorsan elhalt, amikor Marquinhos feltartotta Luis Díazt - mindenzt egy sárga lapért. 

21:14
2026. április 28.
Párizsi helyzet

A 12. percben egy eladott labda után Dembélé gyorsíthatott rá a müncheni védelemre, betört a tizenhatoson belülre, azonban Pavlovic szerelni tudta az aranylabdás támadót. 

21:12
2026. április 28.
Szélvészgyors emberek mindkét oldalon

Morocco's defender #02 Achraf Hakimi (L) fights for the ball with Bayern Munich's Canadian defender #19 Alphonso Davies during the UEFA Champions League semi-final first leg football match between Paris Saint-Germain (PSG) and Bayern Munich at the Parc des Princes in Paris on April 28, 2026. (Photo by ALAIN JOCARD / AFP)
Achraf Hakimi és Alphonso Davies óriási párharcot vívhat majd
Fotó: AFP/Alain Jocard

 

21:07
2026. április 28.
Bayern-lehetőség

A hatodik perc elején Olise ment el a jobb szélen, a középre tett labdájára Musiala érkezett középen, de Szafonov olvasta a játékot és egy remek kivetődéssel megkaparintotta a labdát. 

21:05
2026. április 28.
Hatalmas az iram

A harmadik percben járunk, elképesztő rohanás van, de helyzetet még egyik csapat sem tudott kialakítani. 

21:02
2026. április 28.
Elkezdődött az első felvonás

A PSG kezdte a meccset. A párizsi csapat azonnal kirúgta a labdát az oldalvonalon túlra, hogy megkezdhesse a magas letámadását. 

20:59
2026. április 28.
A csapatok már a pályán

Hamarosan kezdődik a meccs.

20:47
2026. április 28.
A kezdőcsapatok:

PSG: Szafonov – Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes – Zaïre-Emery, Vitinha, João Neves – Doué, Dembélé, Kvarachelia.

Bayern: Neuer – Stanisic, Upamecano, Tah, Davies – Kimmich, Pavlovic – Olise, Musiala, Díaz – Kane. 

20:41
2026. április 28.
Bombaformában a Paris Saint-Germain

Eleinte a címvédő Paris Saint-Germain is remekül teljesített az idei Bajnokok Ligája-alapszakaszban, mivel három győzelemmel kezdett, majd a Bayerntől elszenvedett vereség után a Tottenham sem jelentett számára akadályt. Utolsó három összecsapásán azonban csupán két döntetlennel szerzett pontokat, ezért csak a 11. helyen végzett az alapszakaszban, így a nyolcaddöntő eléréséhez egy plusz párharcra is szüksége volt. A visszaesés azonban átmenetinek bizonyult, mivel a kieséses szakaszban a Monacót, majd a nyolcaddöntőben a Chelsea-t, a negyeddöntőben pedig a Liverpoolt is kettős sikerrel ejtette ki, utóbbitól gólt sem kapott. 

Paris Saint-Germain's Georgian forward #07 Khvicha Kvaratskhelia is put under pressure by Liverpool's Hungarian midfielder #08 Dominik Szoboszlai during the UEFA Champions League quarter final, second-leg football match between Liverpool and Paris Saint-Germain at Anfield in Liverpool, north west England on April 14, 2026. (Photo by FRANCK FIFE / AFP)
A PSG lefutballozta a Liverpoolt a negyeddöntőben
Fotó: Franck Fife/AFP

 

20:38
2026. április 28.
A Bayern az edzője nélkül játszik

A keddi találkozón Vincent Kompany, a bajorok vezetőedzője nem ülhet le a kispadra, mert a Real Madrid elleni negyeddöntő visszavágóján megkapta idénybeli harmadik sárga lapját.

20:24
2026. április 28.
Harry Kane az Aranylabda fő esélyese?

A hatgólos Luis Díaz mellett a bajorok bízhatnak Harry Kane elképesztő teljesítményében is, mivel a 32 éves angol csatár 12-szer volt eredményes az idei kupasorozatban, így Kylian Mbappé mögött második a góllövőlistán. Egyébként pedig a teljes idényt tekintve hatvan találatnál jár, beleértve a BL mellett az angol válogatottban (8), a Bundesligában (33) és a Német Kupában (7) elért találatait is. Hétvégén a Bayern szakmai stábja hazája bajnokságában megpróbálta nélkülözni Kane-t, miként Jamal Musialát és a francia Michael Olise-t is, de a középmezőnyhöz tartozó Mainz az első félidő végén 3-0-ra vezetett. Ezért mégis pályára lépett a három meghatározó játékos és valamennyien góllal járultak hozzá a Bayern 4-3-as fordításához.

Harry Kane (Bayern Munich) looks on during Matchday 31 1.Bundesliga: Mainz and Bayern Munich at Mewa Arena, Mainz, Germany on April 25 2026. (Photo by Ulrik Pedersen/NurPhoto) (Photo by Ulrik Pedersen / NurPhoto via AFP)
Harry Kane élete formájában futballozik
Fotó: Ulrik Pedersen NurPhoto via AFP

 

20:22
2026. április 28.
A Bayern München minden ellenfelét kiütötte

Az időközben a 35. Bundesliga-aranyérmüket megszerző müncheniek a nyolc alapszakasz-mérkőzésükből hetet megnyertek, csak az Arsenal vendégeként kaptak ki, s a londoni rivális mögött a második helyen jutottak tovább a nyolcaddöntőbe. Vincent Kompany vezetőedző együttesének erejét jelzi, hogy a tizenhat között az Atalantát, majd a negyeddöntőben a rekord BEK/BL-bajnok Real Madridot is kettős győzelemmel ejtette ki, előbbi ellen tíz, utóbbi esetében hat gólt szerezve. 

Bayern Munich's English forward #09 Harry Kane(c-l), Bayern Munich's German goalkeeper #01 Manuel Neuer (C-R) and team players greet the fans after the end of the UEFA Champions League quarter-final second leg football match between FC Bayern Munich and Real Madrid in Munich, southern Germany, on April 15, 2026. (Photo by Karl-Josef HILDENBRAND / AFP)
A számok alapján jelenleg a Bayern München Európa legjobb csapata
Fotó: Karl-Josef Hildenbrand/AFP

 

20:19
2026. április 28.
A Bayern remek a PSG ellen

A Bayern München a legutóbbi öt mérkőzést megnyerte a Bajnokok Ligájában a Paris Saint-Germain ellen. Novemberben, az idei kupasorozat alapszakaszában Luis Díaz duplájával a Bayern az első félidőben két góllal vezetett, s bár közvetlenül a szünet előtt a játékvezető kiállította a kolumbiai támadót, az emberelőnybe került házigazda és egyben címvédő PSG csak egy gólt tudott csökkenteni hátrányából. Ezzel a 2-1-es sikerrel lett meg az ötmérkőzéses győzelmi széria a BL-ben, amellyel szemben a francia bajnok csak a tavalyi júliusi, klubvilágbajnoki negyeddöntőben elért 2-0-s győzelemnek örülhetett. 

Harry Kane of Bayern Munich and Marquinhos of Paris Saint-Germain participate in the UEFA Champions League, league phase day 4, football match between Paris Saint-Germain and FC Bayern Munich at the Parc des Princes in Paris. (Photo by Ibrahim Ezzat/NurPhoto) (Photo by Ibrahim Ezzat / NurPhoto via AFP)
A Bayern München remekel a Paris Saint-Germain
Fotó: IBRAHIM EZZAT

 

