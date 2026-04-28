Kétségtelenül akár előrehozott döntőnek is beillett volna a kedd esti rangadó a Parc des Princes-ben, hiszen a Bajnokok Ligája első elődöntőjének odavágóján a címvédő Paris Saint-Germain fogadta a tavaszi szezon talán legmeggyőzőbb teljesítményét nyújtó Bayern Münchent. A nem rég 35. Bundesliga-aranyérmüket megszerző és idén még a triplázásra is esélyes müncheniek az előző körben Real Madridot ejtették ki kettős győzelemmel, míg a PSG a Szoboszlai Dominikot és Kerkez Milost foglalkoztató Liverpoolt verte oda-vissza, ráadásul még gólt sem kapott a párharc során.
PSG-Bayern München rangadó a budapesti BL-döntőért
A két csapat az idei kiírásban az alapszakaszban már találkozott egymással, akkor a Bayern 2-1-re nyert Párizsban. A Bundesliga-csapat novemberben zsinórban ötödször győzte le a BL-ben a PSG-t, amely ötödjére jutott be a BL-elődöntőbe, a napokban szerződést hosszabbító Luis Enriquével sorozatban harmadszor, ami francia rekord.
A forma alapján komoly gólzáporra volt előzetesen kilátás, hiszen a bajorok az egyenes kieséses szakaszban eddig 16, a francia bajnok pedig 12 gólt szerzett – igaz, utóbbinak a nyolcaddöntő eléréséhez egy plusz párharcra is szüksége volt. Ráadásul eddig 16 alkalommal csaptak össze egymással a felek, de még sohasem született döntetlen és mindig esett legalább egy gól.
A Bayern München helyzetét nehezítette, hogy Vincent Kompany, a német csapat belga edzője eltiltás miatt nem ülhetett le a kispadra. A hiányzók szempontjából is a vendég együttes küzdött nagyobb gondokkal, mert sérülés miatt többek között Raphael Guerreiro, Serge Gnabry és Lennart Karl sem léphetett pályára a Parc des Princes-ben. A kezdőcsapatot illetően azonban így sem lehetett okuk a panaszra, ráadásul a BL-ben idén először kerül be a kezdőbe Alphonso Davies.
A túloldalon viszont Luis Enrique minden játékosára számíthatott, és a legerősebb kezdőtizenegyét küldhette pályára.
Kegyetlenül megbüntetett hibák, vitatható döntések, öt gólt hozott az első félidő
Az első percekben a Bayern dominált, legalábbis a labdabirtoklást tekintetében, de komoly helyzet sokáig egyik kapu előtt sem adódott. Ezt követően is a bajorok akarata érvényesült, sőt az első negyedóra végén a vezetést is megszerezte Harry Kane tizenegyesével. Az angol válogatott támadó szezonbeli 54. gólját jegyezte és a 13-at a BL-ben, így már csak két találatra van a sorozat góllövőlistáját vezető Kylian Mbappétól.
Bár amúgy sem lehetett az iramra panasz, a gól érezhetően jót tett a meccsnek. A 20. perc elején akár megduplázhatta volna előnyét a Bayern, egy labdavesztés után Kane hozta ziccerbe Olisét, ám a lövését Szafonov lábbal védeni tudta, majd Roberto Carlos 120 BL-meccses brazil rekordját beállító Marquinhos szabadított fel.
Ezt követően aztán a PSG percei következtek. Előbb Upamecano hibája után Dembélé törhetett kapura, de az aranylabdás támadó csúnyán mellé lőtt, a félidő derekánál viszont már összejött az egyenlítés. Hvicsa Kvarachelia kapta meg a labdát a bal szélen, nagyjából 40 méterre a kaputól, majd a georgiai támadó befelé húzott, egy csel után pedig gyönyörű gólt tekert a bal alsóba.
A gól kissé megfogta a Bayernt, a 33. percben az első párizsi szöglet után pedig már fordítani is tudtak a hazaiak Joao Neves fejesével.
A Bayern aztán megmutatta, jelen pillanatban miért Európa egyik legjobb csapata. Michael Olise többször is problémát okozott a bal szélen Nuno Mendesnek, a francia válogatott támadót a 41. percben sem tudta senki megállítani, majd hatalmas gólt lőtt Szafonov kapujába. Viszont az első félidő tartogatott még fordulatokat, ugyanis a hosszabbításban Dembélé beadásánál Davies combjáról a kanadai védő bal kezére vágódott a labda, a VAR-vizsgálat után pedig Sandro Schärer játékvezető büntetőt ítélt a franciáknak. A tizenegyest Dembélé végezte el, s ugyan Manuel Neuer érezte az irányt, a PSG vonulhatott előnyben az öltözőbe.
Hiába húzott el a PSG, a Bayern visszakapaszkodott
A fordulás után sem vettek vissza a csapatok, a PSG viszont szűk negyedóra alatt sokkolta a bajorokat. Az 56. percben előbb Kvarachelia lőtt védhetetlen gólt, majd két perccel később Dembélé duplázott – utóbbinál Neuer csak mozdulatlanul nézte, ahogy a labda a kapufa érintésével a hálóba csorog.
A Paris Saint-Germain a magabiztos vezetés birtokában kissé ráült az eredményre, a Bayern viszont váltani tudott és tíz perc alatt lefaragott két gólt a hátrányából: a 65. percben egy szabadrúgás után Upamecano szépített, majd három perccel később Luis Díaz bombázott a kapuba – zsinórban negyedik BL-meccsén – s ugyan az asszisztens elsőre lest jelzett, de a videózás után megadták a kolumbiai támadó gólját. Érdekesség, hogy
a legrangosabb európai kupasorozat történetében soha korábban nem esett ennyi gól az elődöntőben egy meccs alatt.
A két gyors bekapott gól megzavarta a PSG-t, a fölényben játszó bajorok pedig beszorították a kapuja elé. Viszont gyorsan rendezték a sorokat a párizsiak, sőt a bajorok végül még örülhetettek, hogy megúszták egygólos kudarccal, mert a franciáknál a csereként beállt Mayulu a hosszabbításban a kapufát találta el.
A PSG 100. győzelmét aratta a Bajnokok Ligájában, Luis Enrique pedig az 50. sikerét ünnepelhette. A visszavágót jövő szerdán rendezik Münchenben, a másik ágon pedig az angol Arsenal és a spanyol Atlético Madrid találkozik egymással. A fináléra május 30-án Budapesten a Puskás Arénában kerül sor.
Bajnokok Ligája, elődöntő, első mérkőzés:
Paris Saint-Germain (francia) - Bayern München (német) 5-4 (3-2)
gólszerzők: Kvarachelia (24., 56.), Neves (33.), Dembélé (45+5. - tizenegyesből, 58.), illetve Kane (17. - tizenegyesből), Olise (41.), Upamecano (65.), Luis Díaz (68.)
- Kapcsolódó cikkek: