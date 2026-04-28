Kétségtelenül akár előrehozott döntőnek is beillett volna a kedd esti rangadó a Parc des Princes-ben, hiszen a Bajnokok Ligája első elődöntőjének odavágóján a címvédő Paris Saint-Germain fogadta a tavaszi szezon talán legmeggyőzőbb teljesítményét nyújtó Bayern Münchent. A nem rég 35. Bundesliga-aranyérmüket megszerző és idén még a triplázásra is esélyes müncheniek az előző körben Real Madridot ejtették ki kettős győzelemmel, míg a PSG a Szoboszlai Dominikot és Kerkez Milost foglalkoztató Liverpoolt verte oda-vissza, ráadásul még gólt sem kapott a párharc során.

A Bajnokok Ligája alapszakaszában a Bayern München legyőzte a PSG-t

PSG-Bayern München rangadó a budapesti BL-döntőért

A két csapat az idei kiírásban az alapszakaszban már találkozott egymással, akkor a Bayern 2-1-re nyert Párizsban. A Bundesliga-csapat novemberben zsinórban ötödször győzte le a BL-ben a PSG-t, amely ötödjére jutott be a BL-elődöntőbe, a napokban szerződést hosszabbító Luis Enriquével sorozatban harmadszor, ami francia rekord.

A forma alapján komoly gólzáporra volt előzetesen kilátás, hiszen a bajorok az egyenes kieséses szakaszban eddig 16, a francia bajnok pedig 12 gólt szerzett – igaz, utóbbinak a nyolcaddöntő eléréséhez egy plusz párharcra is szüksége volt. Ráadásul eddig 16 alkalommal csaptak össze egymással a felek, de még sohasem született döntetlen és mindig esett legalább egy gól.

A Bayern München helyzetét nehezítette, hogy Vincent Kompany, a német csapat belga edzője eltiltás miatt nem ülhetett le a kispadra. A hiányzók szempontjából is a vendég együttes küzdött nagyobb gondokkal, mert sérülés miatt többek között Raphael Guerreiro, Serge Gnabry és Lennart Karl sem léphetett pályára a Parc des Princes-ben. A kezdőcsapatot illetően azonban így sem lehetett okuk a panaszra, ráadásul a BL-ben idén először kerül be a kezdőbe Alphonso Davies.

Tonight's starting XI to take on PSG! 💫🔥 pic.twitter.com/Y521qEyQl5 — FC Bayern (@FCBayernEN) April 28, 2026

A túloldalon viszont Luis Enrique minden játékosára számíthatott, és a legerősebb kezdőtizenegyét küldhette pályára.

Kegyetlenül megbüntetett hibák, vitatható döntések, öt gólt hozott az első félidő

Az első percekben a Bayern dominált, legalábbis a labdabirtoklást tekintetében, de komoly helyzet sokáig egyik kapu előtt sem adódott. Ezt követően is a bajorok akarata érvényesült, sőt az első negyedóra végén a vezetést is megszerezte Harry Kane tizenegyesével. Az angol válogatott támadó szezonbeli 54. gólját jegyezte és a 13-at a BL-ben, így már csak két találatra van a sorozat góllövőlistáját vezető Kylian Mbappétól.