Új frontot nyitott Brüsszel – több országot is célba vettek

A labdarúgó Bajnokok Ligája elődöntőjének első mérkőzésén a címvédő Paris Saint-Germain hazai pályán 5-4-re nyert a Bayern München ellen. A fordulatokkal tarkított ragadó után a PSG került közelebb afelé, hogy bejusson a budapesti BL-döntőbe.

Kétségtelenül akár előrehozott döntőnek is beillett volna a kedd esti rangadó a Parc des Princes-ben, hiszen a Bajnokok Ligája első elődöntőjének odavágóján a címvédő Paris Saint-Germain fogadta a tavaszi szezon talán legmeggyőzőbb teljesítményét nyújtó Bayern Münchent. A nem rég 35. Bundesliga-aranyérmüket megszerző és idén még a triplázásra is esélyes müncheniek az előző körben Real Madridot ejtették ki kettős győzelemmel, míg a PSG a Szoboszlai Dominikot és Kerkez Milost foglalkoztató Liverpoolt verte oda-vissza, ráadásul még gólt sem kapott a párharc során.

Bayern Munich's Canadian defender #19 Alphonso Davies (L) fights for the ball with Paris Saint-Germain's Portuguese midfielder #17 Vitinha during the UEFA Champions League semi-final first leg football match between Paris Saint-Germain (PSG) and Bayern Munich at the Parc des Princes in Paris on April 28, 2026. (Photo by FRANCK FIFE / AFP)
A Bajnokok Ligája alapszakaszában a Bayern München legyőzte a PSG-t
Fotó: FRANCK FIFE / AFP

PSG-Bayern München rangadó a budapesti BL-döntőért

A két csapat az idei kiírásban az alapszakaszban már találkozott egymással, akkor a Bayern 2-1-re nyert Párizsban. A Bundesliga-csapat novemberben zsinórban ötödször győzte le a BL-ben a PSG-t, amely ötödjére jutott be a BL-elődöntőbe, a napokban szerződést hosszabbító Luis Enriquével sorozatban harmadszor, ami francia rekord.

A forma alapján komoly gólzáporra volt előzetesen kilátás, hiszen a bajorok az egyenes kieséses szakaszban eddig 16, a francia bajnok pedig 12 gólt szerzett – igaz, utóbbinak a nyolcaddöntő eléréséhez egy plusz párharcra is szüksége volt. Ráadásul eddig 16 alkalommal csaptak össze egymással a felek, de még sohasem született döntetlen és mindig esett legalább egy gól.

A Bayern München helyzetét nehezítette, hogy Vincent Kompany, a német csapat belga edzője eltiltás miatt nem ülhetett le a kispadra. A hiányzók szempontjából is a vendég együttes küzdött nagyobb gondokkal, mert sérülés miatt többek között Raphael Guerreiro, Serge Gnabry és Lennart Karl sem léphetett pályára a Parc des Princes-ben. A kezdőcsapatot illetően azonban így sem lehetett okuk a panaszra, ráadásul a BL-ben idén először kerül be a kezdőbe Alphonso Davies.

A túloldalon viszont Luis Enrique minden játékosára számíthatott, és a legerősebb kezdőtizenegyét küldhette pályára.

Kegyetlenül megbüntetett hibák, vitatható döntések, öt gólt hozott az első félidő

Az első percekben a Bayern dominált, legalábbis a labdabirtoklást tekintetében, de komoly helyzet sokáig egyik kapu előtt sem adódott. Ezt követően is a bajorok akarata érvényesült, sőt az első negyedóra végén a vezetést is megszerezte Harry Kane tizenegyesével. Az angol válogatott támadó szezonbeli 54. gólját jegyezte és a 13-at a BL-ben, így már csak két találatra van a sorozat góllövőlistáját vezető Kylian Mbappétól.

Bayern Munich's English forward #09 Harry Kane celebrates after scoring his team first goal during the UEFA Champions League semi-final first leg football match between Paris Saint-Germain (PSG) and Bayern Munich at the Parc des Princes in Paris on April 28, 2026. (Photo by Anne-Christine POUJOULAT / AFP)
Harry Kane sorozatban az ötödik tétmeccsén is betalált
Fotó: ANNE-CHRISTINE POUJOULAT / AFP

Bár amúgy sem lehetett az iramra panasz, a gól érezhetően jót tett a meccsnek. A 20. perc elején akár megduplázhatta volna előnyét a Bayern, egy labdavesztés után Kane hozta ziccerbe Olisét, ám a lövését Szafonov lábbal védeni tudta, majd Roberto Carlos 120 BL-meccses brazil rekordját beállító Marquinhos szabadított fel. 

Ezt követően aztán a PSG percei következtek. Előbb Upamecano hibája után Dembélé törhetett kapura, de az aranylabdás támadó csúnyán mellé lőtt, a félidő derekánál viszont már összejött az egyenlítés. Hvicsa Kvarachelia kapta meg a labdát a bal szélen, nagyjából 40 méterre a kaputól, majd a georgiai támadó befelé húzott, egy csel után pedig gyönyörű gólt tekert a bal alsóba. 

Paris Saint-Germain's Portuguese midfielder #87 Joao Neves (R) celebrates with Paris Saint-Germain's French midfielder #14 Desire Doue after scoring his team second goal during the UEFA Champions League semi-final first leg football match between Paris Saint-Germain (PSG) and Bayern Munich at the Parc des Princes in Paris on April 28, 2026. (Photo by FRANCK FIFE / AFP)
Joao Neves ritkán talál be fejjel, most megtette
Fotó: FRANCK FIFE / AFP

A gól kissé megfogta a Bayernt, a 33. percben az első párizsi szöglet után pedig már fordítani is tudtak a hazaiak Joao Neves fejesével.

A Bayern aztán megmutatta, jelen pillanatban miért Európa egyik legjobb csapata. Michael Olise többször is problémát okozott a bal szélen Nuno Mendesnek, a francia válogatott támadót a 41. percben sem tudta senki megállítani, majd hatalmas gólt lőtt Szafonov kapujába. Viszont az első félidő tartogatott még fordulatokat, ugyanis a hosszabbításban Dembélé beadásánál Davies combjáról a kanadai védő bal kezére vágódott a labda, a VAR-vizsgálat után pedig Sandro Schärer játékvezető büntetőt ítélt a franciáknak. A tizenegyest Dembélé végezte el, s ugyan Manuel Neuer érezte az irányt, a PSG vonulhatott előnyben az öltözőbe.

PARIS, FRANCE - APRIL 28: Ousmane Dembele of PSG celebrates after scoring a goal during the UEFA Champions League semi-final first leg match between PSG and FC Bayern Munich at Parc des Princes in Paris, France on April 28, 2026. Mustafa Yalcin / Anadolu (Photo by MUSTAFA YALCIN / Anadolu via AFP)
Ousmane Dembélé második gólja után még úgy tűnt, kiütés lesz a vége
Fotó: MUSTAFA YALCIN / ANADOLU

Hiába húzott el a PSG, a Bayern visszakapaszkodott

A fordulás után sem vettek vissza a csapatok, a PSG viszont szűk negyedóra alatt sokkolta a bajorokat. Az 56. percben előbb Kvarachelia lőtt védhetetlen gólt, majd két perccel később Dembélé duplázott – utóbbinál Neuer csak mozdulatlanul nézte, ahogy a labda a kapufa érintésével a hálóba csorog.

A Paris Saint-Germain a magabiztos vezetés birtokában kissé ráült az eredményre, a Bayern viszont váltani tudott és tíz perc alatt lefaragott két gólt a hátrányából: a 65. percben egy szabadrúgás után Upamecano szépített, majd három perccel később Luis Díaz bombázott a kapuba – zsinórban negyedik BL-meccsén – s ugyan az asszisztens elsőre lest jelzett, de a videózás után megadták a kolumbiai támadó gólját. Érdekesség, hogy 

a legrangosabb európai kupasorozat történetében soha korábban nem esett ennyi gól az elődöntőben egy meccs alatt.

A két gyors bekapott gól megzavarta a PSG-t, a fölényben játszó bajorok pedig beszorították a kapuja elé. Viszont gyorsan rendezték a sorokat a párizsiak, sőt a bajorok végül még örülhetettek, hogy megúszták egygólos kudarccal, mert a franciáknál a csereként beállt Mayulu a hosszabbításban a kapufát találta el.

A PSG 100. győzelmét aratta a Bajnokok Ligájában, Luis Enrique pedig az 50. sikerét ünnepelhette. A visszavágót jövő szerdán rendezik Münchenben, a másik ágon pedig az angol Arsenal és a spanyol Atlético Madrid találkozik egymással. A fináléra május 30-án Budapesten a Puskás Arénában kerül sor.

Bajnokok Ligája, elődöntő, első mérkőzés:
Paris Saint-Germain (francia) - Bayern München (német) 5-4 (3-2)
gólszerzők: Kvarachelia (24., 56.), Neves (33.), Dembélé (45+5. - tizenegyesből, 58.), illetve Kane (17. - tizenegyesből), Olise (41.), Upamecano (65.), Luis Díaz (68.)

  • Kapcsolódó cikkek:
Lothar Matthäus tippelt: szerinte ez a csapat játssza a Bajnokok Ligája-döntőt
A Bayern München edzőjét még a tv-ből is kitiltották a PSG elleni BL-meccs előtt
Magyar edző is szomorkodott a PSG kispadján, amikor a Bayern München mennybe ment
Tetovált angol a Bayern titkos fegyvere: az NBA-ben tanult edző sokkolhatja a PSG-t
Luis Enrique szerint nincs jobb csapat a PSG-nél Európában
Mi lesz a Bayern Münchennel? Újabb sztár sérült meg a bajoroknál!
A Bayern München edzője Párizsban még az öltözőbe sem teheti be a lábát


 


 

