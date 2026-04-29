Kétségtelenül akár előrehozott döntőnek is beillett volna a kedd esti rangadó a Parc des Princes-ben, hiszen a labdarúgó Bajnokok Ligája első elődöntőjének odavágóján a címvédő Paris Saint-Germain fogadta a tavaszi szezon talán legmeggyőzőbb teljesítményét nyújtó Bayern Münchent. A két csapat formája alapján sejteni lehetett, hogy nem egy unalmas 0-0-lal fognak megörvendeztetni minket, de a Bayern és a PSG minden várakozást felülmúlt Párizsban, a kilencgólos mérkőzés ugyanis kétségtelenül bekerül majd a történelemkönyvekbe.

A PSG védőjének, Nuno Mendesnek többször is meggyűlt a baja Michael Olisével

Nyílt sisakos küzdelem után az évszázad meccse lett a PSG-Bayern München

A múlt a nem rég 35. Bundesliga-aranyérmüket megszerző és idén még a triplázásra is esélyes müncheniek mellett szólt, ugyanis a németek az alapszakaszban már legyőzték a francia bajnokot idegenben, ráadásul a BL-ben sorozatban ötödször. A Vincent Kompany vezetőedzőt eltiltás miatt nélkülöző Bayern viszonylag gyorsan vezetést szerzett Harry Kane tizenegyesével, ám a címvédő még az első félidőben fordított, sőt az 58. percben már 5-2-re is vezetett. A szezon legjobb meccsén a folytatásban is a támadó futball dominált, a bajorok pedig tíz perc leforgása alatt visszajöttek a meccsbe, így végül „csak” 5-4-re kaptak ki, vagyis még teljesen nyílt a párharc.

Hvicsa Kvarachelia a 10. gólját lőtte az idei BL-szezonban

Alig egy éve még kevesen mertek volna fogadni arra, hogy az Inter 4-3-as győzelmét a Barcelona elleni elődöntő-visszavágón felül lehet múlni. A PSG-Bayern München rangadója viszont túlszárnyalta azt. A PSG több mit öt év és öt vereség után győzte le ismét a Bayern Münchent a Bajnokok Ligájában.

A Parc des Princes-ben rendezett gólparádé a Bajnokok Ligája történetének legtöbb gólt hozó elődöntője lett, holtversenyben a Rangers-Eintracht Frankfurt (3-6) meccsel, ám az még az 1959-60-as BEK-szezonban volt.

Hogy miért nem látni gyakrabban olyan őszinte futballt a pályán, annak több oka is van. Egyfelől a sorozat ezen szakaszában már hatalmas a tét, és olykor egyetlen hiba is végzetes lehet, így a csapatok gyakran a védekezésre helyezik a hangsúlyt. Most azonban nem ez történt. A PSG és a Bayern sztárjai úgy játszottak, mintha csak az iskola udvarán lennének, bátran és felszabadultan, mit sem törődve a következményekkel és a hatalmas téttel.