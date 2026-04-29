Kétségtelenül akár előrehozott döntőnek is beillett volna a kedd esti rangadó a Parc des Princes-ben, hiszen a labdarúgó Bajnokok Ligája első elődöntőjének odavágóján a címvédő Paris Saint-Germain fogadta a tavaszi szezon talán legmeggyőzőbb teljesítményét nyújtó Bayern Münchent. A két csapat formája alapján sejteni lehetett, hogy nem egy unalmas 0-0-lal fognak megörvendeztetni minket, de a Bayern és a PSG minden várakozást felülmúlt Párizsban, a kilencgólos mérkőzés ugyanis kétségtelenül bekerül majd a történelemkönyvekbe.
Nyílt sisakos küzdelem után az évszázad meccse lett a PSG-Bayern München
A múlt a nem rég 35. Bundesliga-aranyérmüket megszerző és idén még a triplázásra is esélyes müncheniek mellett szólt, ugyanis a németek az alapszakaszban már legyőzték a francia bajnokot idegenben, ráadásul a BL-ben sorozatban ötödször. A Vincent Kompany vezetőedzőt eltiltás miatt nélkülöző Bayern viszonylag gyorsan vezetést szerzett Harry Kane tizenegyesével, ám a címvédő még az első félidőben fordított, sőt az 58. percben már 5-2-re is vezetett. A szezon legjobb meccsén a folytatásban is a támadó futball dominált, a bajorok pedig tíz perc leforgása alatt visszajöttek a meccsbe, így végül „csak” 5-4-re kaptak ki, vagyis még teljesen nyílt a párharc.
Alig egy éve még kevesen mertek volna fogadni arra, hogy az Inter 4-3-as győzelmét a Barcelona elleni elődöntő-visszavágón felül lehet múlni. A PSG-Bayern München rangadója viszont túlszárnyalta azt. A PSG több mit öt év és öt vereség után győzte le ismét a Bayern Münchent a Bajnokok Ligájában.
A Parc des Princes-ben rendezett gólparádé a Bajnokok Ligája történetének legtöbb gólt hozó elődöntője lett, holtversenyben a Rangers-Eintracht Frankfurt (3-6) meccsel, ám az még az 1959-60-as BEK-szezonban volt.
Hogy miért nem látni gyakrabban olyan őszinte futballt a pályán, annak több oka is van. Egyfelől a sorozat ezen szakaszában már hatalmas a tét, és olykor egyetlen hiba is végzetes lehet, így a csapatok gyakran a védekezésre helyezik a hangsúlyt. Most azonban nem ez történt. A PSG és a Bayern sztárjai úgy játszottak, mintha csak az iskola udvarán lennének, bátran és felszabadultan, mit sem törődve a következményekkel és a hatalmas téttel.
Dembélé megismételné Münchenben a párizsi thrillert
Az is kellett persze, hogy éppen ez a két – leggólerősebb – csapat csapjon össze, hiszen a PSG hozzászokott, hogy minden meccsen dominál, de a Bayern is, amelynek a mostani volt csupán a harmadik veresége a szezonban, 43 győzelem mellett.
A PSG támadójátékáról sokat elmond, hogy a legutóbbi kilenc kieséses meccs mindegyikén lőtt legalább két gólt, ami a leghosszabb sorozat a BL történetében. Ám amíg a Szoboszlai Dominikot és Kerkez Milost foglalkoztató Liverpoolnak a negyeddöntős párharc során lőtt összesen négyet, addig most egyetlen meccs alatt vágott ötöt, ráadásul annak a Bayern Münchennek, amely legutóbb 2023 decemberében kapott ennyit az Eintracht Frankfurt ellen, azt megelőzően pedig 2021-ben a Borussia Mönchengladbach győzte le 5-0-ra a Német Kupában.
„Két nagyszerű csapat találkozott, amelyek támadófutballra törekszenek. Ez a Bajnokok Ligája elődöntője. Tudjuk, hogy a Bayernben topjátékosok vannak, de mi is azok vagyunk. Elégedettek lehettünk az eredménnyel, még akkor is, ha 5-2-nél kicsit visszaesett a játékunk. Hihetetlen meccs volt. Azért megyünk Münchenbe, hogy ott is nyerjünk és bejussunk a döntőbe. Nem fogunk változtatni a felfogásunkon, támadni fogunk, ahogy ők is, szóval szerintem egy nagyszerű mérkőzés vár még ránk” – mondta a mérkőzés után az immár 10 gólnál járó francia szélső, aki a legtöbb gólt szerezte a kieséses szakaszban és egyben ő lett a meccs embere is.
A PSG brazil csapatkapitánya, Marquinhos a 120. Bajnokok Ligája-mérkőzésén lépett pályára, amivel beállította honfitársa, a legendás Roberto Carlos rekordját, a dél-amerikai játékosok közül pedig már csak Lionel Messi (163 mérkőzés) áll előtte az örökrangsorban.
„Szerintem minden futballrajongó imádta nézni ezt a meccset. Hatalmas öröm volt ezen a meccsen játszani, mert pontosan az ilyen meccsekről álmodozunk egész évben. Mindkét csapatnak olyan a mentalitása, hogy soha nem adja fel, mindig csak megy előre” – fogalmazott a brazil védő, aki a visszavágóval kapcsolatban elmondta, hogy szintén „őrült” meccsre számít. „Mindkét csapat nyerni akar, de ugyanilyen akarással kell odamennünk és fantasztikus munkát kell végeznünk. Sok erőfeszítésre lesz szükségünk” – mondta a brazil.
Harry Kane beállította Robert Lewandowski klubrekordját, miután a kieséses szakaszban sorozatban ötödik meccsén volt eredményes. Az angol válogatott támadó ráadásul szezonbeli 54. gólját szerezte, ebből a 13-at a BL-ben, vagyis már csak két találatra van a sorozat góllövőlistáját vezető Kylian Mbappétól.
„Két topcsapat küzdelmét láthattuk, különösen támadásban, sebességben, az egy egy elleni csatákban. A két csapat kemény küzdelmet vívott egymással. Mindent egybevetve, a meccs korai szakaszában voltak lehetőségeink, hogy eldöntsük a találkozót. Büszkék lehetünk rá, hogy visszajöttünk 5–4-re, mert idegenben 5–2-es hátrányban nagyon nem könnyű. Néhány helyzetben pontosabbak is lehettünk volna, de ahogy ment előre a meccs, éreztük, hogy egyre jobban és jobban játszunk, a párizsiak meg fáradnak. Még intenzívebben kell futballoznunk a visszavágón. A közönség támogatásával elérhetjük a célunkat” – mondta Kane a BL-elődöntő után.
A legendák egy dolog miatt kritizálják a PSG-t
A keddi találkozó kétségtelenül a gólok miatt marad emlékezetes, ám védekezésben akadtak olyan hibák mindkét oldalon, ami miatt Luis Enrique, a PSG edzője és a Bayern eltiltott edzője, Vincent Kompany is csak a fejét fogta.
A négyszeres Bajnokok Ligája-győztes Clarence Seedorf a TNT Sports elemzőjeként a védekezés és a támadás egyensúlyának fontosságára hívta fel a figyelmet.
Régen a védekezés művészet volt, és a játék alapvető része. Enélkül nem lehet megnyerni ezt a sorozatot. A PSG most öt gólt lőtt a világ egyik legjobb csapatának, de a franciák akár otthonról is nézhetik a döntőt, mert túl sok gólhelyzetet engedtek a Bayernnek
– mondta az Ajax, a Real Madrid és az AC Milan egykori holland legendája.
A Manchester United legendája, Wayne Rooney is kritikusan nyilatkozott a két csapat védekezését látva.
„Mindkét csapatnak annyi jó játékosa van a támadósorban, hogy valószínűleg egy kicsit elfelejtettek védekezni, és ezért is örülhettünk annyi nagyszerű gólnak. Luis Enrique egy remek edző, de 5-2-nél azt kellett volna mondania: »Rendben, fogjuk be a szánkat, szerezzük meg a labdát, és dugjuk el«. De nem ezt tették, még több gólt akartak szerezni. Egyértelmű, hogy nem sokat foglalkoztak a védekezéssel a csapatok, néhány gól egészen iskolás szintű volt. Játékosként szívesen játszottam volna ilyen meccsen, de régebben nagyobb volt a hangsúly a védekezésen, és azt hiszem, mérges is lennék, ha ennyi gólt kaptunk volna” – mondta a mérkőzésen szakértőként jelenlévő Rooney, aki szerint a vereség ellenére a bajorok előnyösebb helyzetben vannak a jövő heti müncheni visszavágó előtt.
Megdöntötték Guardiola rekordját, az öt gól ellenére a Bayern eltiltott edzője dicsérte csapatát
Kétségtelen, hogy a védekezés fontos, vélhetően a szerdai Atlético Madrid-Arsenal elődöntőben is inkább azon lesz a hangsúly, az viszont nem kérdés, hogy a látványosság és a szórakoztatás szempontjából mindig a támadófutball fog nyerni.
Egészen hihetetlen, de az egyenes kieséses szakaszban eddig csupán egyszer született több gól egy meccs alatt, még a 2019/20-as negyeddöntőben, amikor a Bayern 8-2-re kiütötte a Barcelonát. A tízgólos thrillert a koronavírus járvány miatt zártkapuk mögött rendezték Lisszabonban, most viszont a szurkolók a helyszínen élhették meg az eufóriát.
„Általában, ha öt gólt kapunk idegenben a Bajnokok Ligájában, akkor kiesünk. Viszont annyi helyzetet alakítottunk ki, hogy több gólt is szerezhettünk volna. Sok jó dolgot láttam ma, kőkemény párharcokat, nüanszok döntöttek. Két választásunk volt, amikor 5-2-es hátrányban voltunk, vagy teljes erőbedobással megyünk előre, vagy visszaállunk és tartjuk a különbséget, de a második nem igazán működik ilyen szintű csapat ellen, szóval egyértelmű volt, hogy harcolunk” – fogalmazott a belga szakember, aki jövő héten már ott lehet a kispadon Münchenben.
Emlékezetesre sikerült Luis Enrique 50. BL-győzelme, a Barcelona korábbi tréner ráadásul a valaha volt leggyorsabban érte el ezt a mérföldkövet, hiszen mindössze 77 mérkőzésre volt szüksége. Ezzel megelőzte honfitársát és barátját, Pep Guardiolát, aki ezt a bravúrt a 80. BL-meccsén érte el. A spanyol edző a lefújás után nem győzött áradozni az elődöntőről, ahol szerinte bármilyen eredmény reális lett volna.
Még soha nem láttam ezen a szinten ilyen nagy iramú mérkőzést. Kétségtelenül ez volt a valaha volt legjobb meccs, amit edzőként láttam. Megérdemelten nyertünk, de megérdemeltük volna a döntetlent, sőt a vereséget is
– mondta az 55 éves szakember, aki szerint az odavágó a kiszámíthatatlanság miatt volt élvezetes az első perctől az utolsóig.
Bár a PSG minimális előnyre tett szert, de végletekig kiélezett mérkőzésre van kilátás a visszavágón, amelyet jövő szerdán rendeznek Münchenben. A másik ágon az angol Arsenal és a spanyol Atlético Madrid találkozik egymással. A fináléra május 30-án Budapesten a Puskás Arénában kerül sor.
- Kapcsolódó cikkek: