A Paris Saint-Germain és a Bayern München novemberben, az idei kupasorozat alapszakaszában is találkozott egymással, akkor Luis Díaz duplájával a bajorok az első félidőben két góllal vezetettek, s bár közvetlenül a szünet előtt a kolumbiai támadót kiállították, a címvédő PSG emberelőnyben csak szépíteni tudott. A 2-1-es sikerrel a német rekordbajnok a legutóbbi öt BL-mérkőzését megnyerte a párizsi együttes ellen, a tavalyi klubvilágbajnoki negyeddöntőben viszont a francia bajnok diadalmaskodott 2-0-ra.

Hvicsa Kvarachelia lehet a PSG-Bayern München BL-szuperrangadó egyik főszereplője

A PSG edzője magabiztos a BL-elődöntő előtt

A csak a kieséses szakaszban a Chelsea-t a Liverpoolt búcsúztató párizsiak már 12 gólt szereztek, a Bayern viszont még ennél is többet, szám szerint 16-ot. Vincent Kompany vezetőedző együttesének erejét jelzi, hogy a tizenhat között az Atalantát, majd a negyeddöntőben a rekord BEK/BL-bajnok Real Madridot is kettős győzelemmel ejtette ki.

A francia együttest irányító Luis Enrique úgy véli, csapata formája alapján teljesen jogosan várhatják önbizalommal a rangadót, ugyanakkor elismerte, hogy a Bayern az egyik legstabilabb csapat Európában. A szakember úgy fogalmazott, a müncheniek az egész szezonban szinte hibátlanul teljesítettek, ezért az egyik legnehezebb ellenfélnek számítanak.

„Európa két legjobb csapatáról beszélünk, még úgy is, hogy az Arsenalnak is nagyszerű szezonja volt idén” – kezdte Luis Enrique a Parc des Princes-ben adott hétfői sajtótájékoztatóján.

Az állandóság tekintetében talán a Bayern egy kicsit felettünk áll, de megmutattuk, hogy egyetlen csapat sem jobb nálunk”

– fogalmazott Enrique, aki szerint nem egyetlen játékosra kell majd figyelniük, hanem az egész csapatra, mivel a Bayern tele van klasszisokkal.

Luis Enrique szerint hiába két rendkívül támadó szellemű csapat fog találkozni egymással, hangsúlyozta, hogy a siker kulcsa a védekezésen lesz.

Mióta Luis Enrique 2023-ban átvette a PSG irányítását, immáron harmadszor jutotta elődöntőbe a csapatot.

„Nagy öröm számunkra, hogy itt lehetünk és megérdemelten jutottunk el ideáig. Eltökéltnek kell lenni, és úgy érzem, mi azok is vagyunk. Viszont még nem értük el a célunkat” – utalt Luis Enrique a Bajnokok Ligája budapesti döntőjére, amitől már csak egy párharc megnyerésére van a csapata.