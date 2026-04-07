Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos csapata, a Liverpool a Paris Saint-Germain otthonában indítja a labdarúgó Bajnokok Ligája negyeddöntőjét. A Vörösök nincsenek jó formában, hiszen legutóbbi Premier League-mérkőzésükön is vereséget szenvedtek, majd a válogatott szünetet követően a Manchester City ütötte ki őket az angol FA-kupából. Ezzel szemben a PSG több mint egy hónapja nem kapott ki, de Luis Enrique szerint ez a legkevésbé sem számít jelen pillanatban.

Luis Enrique, a PSG trénere sajtótájékoztatót tartott

Fotó: FRANCK FIFE / AFP

Tavaly nem a PSG volt az esélyes, mégis továbbjutott

Luis Enrique kedd délután megtartotta mérkőzés előtti sajtótájékoztatóját a Liverpool elleni odavágó előtt, mely során természetesen téma volt a 2024-2025-ös idény nyolcaddöntője.

Nem számít, melyik csapat az esélyes, mert egy ilyen mérkőzésen lehetetlen, hogy megnvezzünk esélyest. Nem hiszem, hogy mi azok lennénk. Tavaly mindenki azt mondta, hogy a Liverpool az esélyes, mégis mi jutottunk tovább. A tavalyi szezon első mérkőzése nagyon-nagyon magas színvonalú volt. Örömmel vállalnám ugyanazt a mérkőzést, de nem ugyanazt az eredményt

− idézte az UEFA a spanyol trénert, akinek együttese végül tizenegyespárbajjal búcsúztatta Szoboszlaiékat, majd meg sem állt a BL-döntőig, ahol aztán simán verte az Intert.

Désiré Doué döntötte el a 2025-ös párbajt

Fotó: DARREN STAPLES / AFP

A sérüléseket persze a franciák sem úszták meg, Bradley Barcola bokasérülés miatt nem lépett pályára március közepe óta, de állítólag már a csapattal edzett a nyolcaddöntőben két gólt is lövő támadó. Enrique szerint rengeteg minőségi játékosra lesz szükség a továbbjutáshoz, számára ez elengedhetetlen ahhoz, hogy idén is Európa csúcsára érjenek. Zárásként megdicsérte a Liverpoolt, s röviden a célokat is megfogalmazta.

„Reméljük, hogy többet lesz nálunk a labda, mint a Liverpoolnál, de tudjuk, milyen nehéz lesz, mert egy remek csapatról van szó, nagyon jó edzővel. Hozzá vagyunk szokva, hogy angol csapatok ellen játsszunk, így ebben az értelemben nem lesz más, mint tavaly” − tette hozzá a spanyol.

🚨👀 Luis Enrique: “Last year Liverpool were favorites and who won? Paris Saint-Germain”.



"There are no favorites at this stage. We're not favorites". — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 7, 2026

Arne Slot kedd este tartja meg párizsi sajtótájékoztatóját, a mérkőzést pedig szerdán, 21.00-tól tartják Franciaország fővárosában.