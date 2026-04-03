A PSG az első perctől kezdve nagy fölényben futballozott és az első félidő derekánál az aranylabdás Ousmane Dembélé találatával a vezetést is megszerezte. Néhány perccel később aztán a semmiből egyenlítettek a vendégek – igaz, a hazaiak kapusa, Matvej Szafonov is jócskán benne volt.

Ousmane Dembél (b) duplázott, simán nyert a PSG

A PSG kapusa nagyot hibázott, de így is nyert a címvédő

Az orosz kapus ártalmatlan szituációban hibázott nagyot: egy bal oldali szögletet követően megpróbálta lehúzni a labdát, de mellé nyúlt, az ügyetlen mozdulat után pedig a labda kipattant, Rasmus Nicolaisen pedig az üresen maradt kapuba fejelt. A gólt IDE kattintva lehet megtekinteni!

A kínos kapusbaki végül nem került sokba Luis Erique együttesének, ugyanis Dembélé még az első félidőben visszavette a vezetést a párizsiaknak, majd a hosszabbításban a csereként beállt Goncalo Ramos állította be a 3-1-es végeredményt.

A Paris Saint-Germain ezzel négy pontosra növelte előnyét a második Lens előtt a Ligue1-ben. A BL-címvédő francia sztárcsapat legközelebb jövő szerdán lép pályára, amikor is a Szoboszlai Dominikot és Kerkez Milost is foglalkoztató Liverpoolt fogadja a Bajnokok Ligája negyeddöntőjének első mérkőzésén.