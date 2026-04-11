Sorrendben a harmadik tétmérkőzésén maradt nyeretlen a Real Madrid, amely gyakorlatilag két hét alatt búcsúzhat el a trófeákért folytatott versenyből. Álvaro Arbeloa együttese hátrányból várhatja a BL-negyeddöntőjét, míg a La Ligában a Mallorca ellen vereséget szenvedett, péntek este pedig a Girona vitt el egy pontot a Santiago Bernabéuból.

Álvaro Arbeloa, a Real Madrid nemrég kinevezett edzője

Gödörben a Real Madrid

A 43 éves korábbi madridi futballista Xabi Alonso távozása után ült le a kispadra, és irányítása alatt eddig 20 tétmérkőzésen csupán 13 győzelmet aratott a csapata, miközben a vereségeket is szép számmal (6) gyűjtötte be. Többek között ennek is köszönhető, hogy a Barcelona tetemes előnyt hozott össze a spanyol bajnokságban, s mivel a Real Madrid a Girona ellen is botlott, így jó eséllyel szombat este a bajnoki cím sorsa is eldőlhet.

Arbeloa csapatának pénteki teljesítményét a Santiago Bernabéu közönsége füttyszóval „jutalmazta”, a spanyol vezetőedző pedig egyértelműen a VAR-t tette felelőssé, amiért egyik alkalommal sem ítélt büntetőt Kylian Mbappé tizenhatoson belüli eséseinél.

Miért nem lépett közbe a VAR? Csak akkor alkalmazzák, ha a szeszélyeiknek megfelel. A VAR akkor avatkozik be, amikor akarják, de amikor nem akarják, akkor egyszerűen másfelé néznek. A Mbappé ellen elkövetett szabálytalanság tiszta tizenegyes volt. Itt a Földön, de még a Holdon is

− idézte a Magyar Nemzet Arbeloát, aki hozzátette, hogy a helyzet nem újdonság, hiszen a csapatát az egész szezonban károsítja a játékvezetés.

A spanyol trénert természetesen a Barcelona ellen összeszedett hátrányról is kérdezték, amely egy esetleges katalán győzelem után akár kilencpontosra is duzzadhat.

„Mi a Real Madrid vagyunk. Harcolni fogunk a végsőkig. Csak akkor fogom úgy érezni, hogy elvesztettük a bajnokságot, ha matematikailag már nem leszünk esélyesek, addig pedig minden pontért harcolni fogunk” − tette hozzá.

A madridiak április 15-én, szerdán próbálhatnak meg csodát tenni a Bajnokok Ligájában, 2-1-es hátrányból a Bayern München otthonában.