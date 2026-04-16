A Real Madrid nem fog trófeát nyerni ebben a szezonban, miután kiesett a Bajnokok Ligája negyeddöntőjéből is a Bayern München ellenében. A királyi gárda kilencpontos hátrányban van a Barcelonával szemben a La Ligában, így csak egy csoda segíthetne a madridiakon, ha nem akarnak aranyérem nélkül zárni. A Real Madrid csapatánál ez persze nem fér bele, mutatjuk kiket nézet ki Florentino Pérez Álvaro Arbeloa pótlására.

A Bayern elleni párharc előtt is szinte biztos volt, hogy Álvaro Arbeloa csak komoly BL-meneteléssel tarthatja meg esélyét a maradásra. A klubnak ugyan van opciója a szerződése meghosszabbítására, de mostanra rendkívül valószínűtlenné vált, hogy élnek ezzel. A Bajnokok Ligája kiesés után biztosan mennie kell majd a spanyol trénernek, a Real Madrid pedig nyáron újra edzőt fog váltani.

Arbeloa kinevezése várhatóan már nem tart sokáig a Real Madrid élén
Ki lehet a Real Madrid új edzője? 

Arbeloa a müncheni kiesés után még nyugodtan nyilatkozott a jövőjéről, azonban szinte biztos, hogy nem marad a Real Madrid vezetőedzője a szezon végén. A La Ligában, a Király-kupában és a Bajnokok Ligájában elszenvedett kudarcok – amelyek mind az ő irányítása alatt történtek – miatt nagy eséllyel akár már a nyár előtt távozhat a posztjáról.

Mivel a szezon lényegében véget ért a Real Madrid számára, a figyelem egyre inkább a nyári időszakra terelődik. Az új igazolások mellett azonban elsődleges feladat lesz az edzőkérdés rendezése, hiszen Arbeloa távozása szinte biztosra vehető.

A klub már felállította a jelölti listát, ők négyen a legesélyesebbek:

  • Jürgen Klopp
  • Zinédine Zidane
  • Didier Deschamps
  • Mauricio Pochettino
     

Pérez régóta szeretné megszerezni Kloppot, de a korábbi Liverpool-tréner eddig ellenállt és egyelőre a Red Bull fociklubjainak élén csücsül. A két francia mester közül Zidane csak akkor jöhet szóba, ha valamiért mégsem ő lenne majd a nyári világbajnokság után Deschamps utódja, akinek lehetséges szerepvállalásáról már írtunk.

A felsorolt nevek közül spanyol források szerint az amerikai szövetségi kapitány, Pochettino érkezése tűnik a legvalószínűbbnek, ugyanakkor a Real Madrid első számú célpontja továbbra is Klopp. 

